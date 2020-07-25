كايلي جينر الأولى.. والبوست بـ 986 ألف دولار.. تعرف على أغنى نساء على إنستجرام

دائما ما تثير الأرباح التي يحصل عليها مشاهير التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، خاصة أن الأرباح التي يحققونها تبدو بالنسبة للكثيرين خيالية ومبالغ فيها، ومؤخرا قامت شركة Hopper HQ العالمية للتسويق بإعلان أكثر 100 شخص مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قائمة بأرباحهم على موقع الصور انستجرام Instagram ، ومن بينهم أكثر النساء ربحا على انستجرام.





وجاءت المفاجأة بأن الفنان والمصارع السابق دواين جونسون الشهير بـ ذا روك الصخرة حصل على المركز الأول في قائمة أغنياء إنستجرام الأكثر متابعة 187 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل على مبلغ أكثر من مليون دولار لكل منشور، وبذلك تفوق على كايلى جينر التى احتلت المركز الأول للعام الماضى لقائمة الأغنى على انستجرام.





ونرصد قائمة أكثر 10 مشاهير أعلى دخلًا من النساء على انستجرام :









1- كايلى جينر Kylie Jenner

نجمةٌ تلفزيونية أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها 181.5 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 986 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد .





2- كيم كاردشيان Kim Kardashian

عارضة أزياء وسيدة أعمال و نجمةٌ تلفزيونية أمريكية ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة و لديها 175.7 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 858 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





3- آريانا جراندى Ariana Grande

مغنية أمريكية و لديها 191.1 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 853 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





4- سيلينا جوميز Selena Gomez

مغنية أمريكية ولديها 180.3 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 848 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





5- بيونسيه Beyonce

مغنية أمريكية ولديها 148.7 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 770 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





6- تايلور سويفت Taylor Swift

مغنية أمريكية لديها 135 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 722 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





7- جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

ممثلة ومغنية واستعراضية أمريكية لديها 124 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 663 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





8- كيندال جينر Kendal Jenner

واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة و لديها 132 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 608 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





9- كلوى كاردشيان Khloe Kardashian

عارضة أزياء وسيدة أعمال ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها 114 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 608 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





10 - نيكى ميناج Nicki Minaj

مغنية أمريكية ولديها 8. 116 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 625 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





11- مايلى سايروس Miley Cyrus

مغنية أمريكية ولديها 9. 110 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 593 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





12- كورتنى كاردشيان Kourteney Kardashian

مصممة أزياء وسيدة أعمال وشخصية تلفزيونية ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة و لديها 94.8 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 514 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





13- ديمى لوفاتو Demi Lovato

مغنية أمريكية ولديها 85.1 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 455 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.





14- ريانا Rihanna

مغنية أمريكية ولديها 83.9 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 449 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.



























