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تكنولوجيا

كايلي جينر الأولى.. والبوست بـ 986 ألف دولار.. تعرف على أغنى نساء على إنستجرام

السبت 25/يوليه/2020 - 12:01 ص
تعرف على أغنى نساء
تعرف على أغنى نساء على انستجرام
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ندى على
دائما ما تثير الأرباح التي يحصل عليها مشاهير التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، خاصة أن الأرباح التي يحققونها تبدو بالنسبة للكثيرين خيالية ومبالغ فيها، ومؤخرا قامت شركة  Hopper HQ العالمية للتسويق بإعلان أكثر 100 شخص مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك قائمة بأرباحهم على موقع الصور انستجرام Instagram ، ومن بينهم أكثر النساء ربحا على انستجرام. 

وجاءت المفاجأة بأن الفنان والمصارع السابق دواين جونسون الشهير بـ ذا روك الصخرة حصل على المركز الأول في قائمة أغنياء إنستجرام الأكثر متابعة 187 مليون متابع على إنستجرام، ويحصل على مبلغ أكثر من مليون دولار لكل منشور، وبذلك تفوق على كايلى جينر التى احتلت المركز الأول للعام الماضى لقائمة الأغنى على انستجرام. 

ونرصد قائمة أكثر 10 مشاهير أعلى دخلًا من النساء على انستجرام : 


1- كايلى جينر Kylie Jenner 
Kylie Jenner wants people to stop keeping a track of her bank ...
نجمةٌ تلفزيونية أمريكية وكاتبة وعارضة أزياء ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها  181.5 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 986 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد . 

2- كيم كاردشيان  Kim Kardashian 
ριntєrєѕt: үαsмιη к.ღ @тнeүαsмιη∂σℓℓ | Kim kardashian makeup ...
عارضة أزياء وسيدة أعمال ونجمةٌ تلفزيونية أمريكية ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة  ولديها 175.7 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 858 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد. 

 3- آريانا جراندى Ariana Grande
Ariana Grande's Tattoos: A Complete Guide | Teen Vogue
مغنية أمريكية و لديها  191.1 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 853 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.  

4- سيلينا جوميز  Selena Gomez
Selena Gomez: Selena Gomez will host quarantine-themed cooking ...
مغنية أمريكية ولديها  180.3 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 848 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

5- بيونسيه Beyonce
Beyonce photos banned during Kobe Bryant memorial, agencies say ...
مغنية أمريكية ولديها  148.7 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 770 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

6- تايلور سويفت Taylor Swift
What is going on with Taylor Swift, her back catalogue and Justin ...
مغنية أمريكية لديها  135 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 722 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

7- جينيفر لوبيز Jennifer Lopez
Jennifer Lopez reveals origin of her iconic nickname JLo | Fox News
ممثلة ومغنية واستعراضية أمريكية لديها  124 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 663 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد. 

8- كيندال جينر Kendal Jenner
Kendall Jenner under fire for posting deer photo on Instagram ...
واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها 132  مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 608 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

9- كلوى  كاردشيان Khloe Kardashian
People are calling out Khloe Kardashian for her 'new face' - Insider
عارضة أزياء وسيدة أعمال ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها 114  مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 608 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

10 - نيكى ميناج Nicki Minaj
Nicki Minaj ex-boyfriend Safaree Samuels accuses her of stabbing ...
مغنية أمريكية ولديها 8. 116 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 625 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد. 

11- مايلى سايروس  Miley Cyrus
Miley Cyrus Real Name: Why She Really Changed Her Birth Name - Capital
مغنية أمريكية ولديها 9. 110 مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 593 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد. 

12- كورتنى كاردشيان Kourteney Kardashian
Kourtney Kardashian Wears Akoia Swim Two Piece While At The Beach ...
مصممة أزياء وسيدة أعمال وشخصية تلفزيونية ومن عائلة كاردشيان الأمريكية الشهيرة ولديها 94.8  مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 514 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

13- ديمى لوفاتو Demi Lovato
Mike Johnson's Ideal Date With Demi Lovato Involves Sweet Treats ...
مغنية أمريكية ولديها 85.1  مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 455 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.

14- ريانا Rihanna 
Rihanna | POPSUGAR Celebrity
 مغنية أمريكية ولديها 83.9  مليون متابع على إنستجرام، وتحصل على مبلغ 449 ألف دولار للبوست أو المنشور الواحد.







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