انستجرام يمكن المستخدمين من طلب التبرعات عبر خاصية جديدة

أعلن تطبيق الصور إنستجرام Instagram والمملوك لفيسبوك، إطلاقه لخاصية جديدة تسمى Personal Fundraisers تحت بند التبرعات الشخصية، حيث سيسمح التطبيق للمستخدمين العاديين طلب التبرعات الضرورية في عدد من الحالات الطارئة.





وبحسب موقع Mashable فإن انستجرام قرر إتاحة الفرصة للأشخاص العاديين لطلب التبرعات عند مواجهتهم مشكلات طبية أو عند تمويل هواياتهم ودعم أعمالهم، وذلك لإعطائهم فرصة أكبر.









وسيقوم انستجرام بتطبيق الخاصية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا، وعدد من الدول لهواتف أندرويد، ثم سيتم تطبيقه بعد ذلك لهواتف آيفون وأنظمة iOS ، مع تطبيقه في عدد أكبر من الدول.





وسيسمح انستجرام للمؤسسات غير الربحية المسجلة على انستجرام باقيام بطلب التبرعات، كما أن المؤسسات التى ليست مسجلة على الموقع سيقوم انستجرام باعتبارها أنشطة تجارية.





وفقا لفيسبوك فإن الهدف الرئيسي لإنشاء الخاصية على التطبيق هى زيادة عدد التبرعات على فيسبوك بشكل كبير وصل إلى أكثر من 100 مليون دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا لفئات شديدة الفقر والاحتياج مما ساعد على إنشاء الخاصية.



