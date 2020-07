انستجرام يمكن المستخدمين من طلب التبرعات عبر خاصية جديدة

وسيسمح انستجرام للمؤسسات غير الربحية المسجلة على انستجرام باقيام بطلب التبرعات، كما أن المؤسسات التى ليست مسجلة على الموقع سيقوم انستجرام باعتبارها أنشطة تجارية.

وفقا لفيسبوك فإن الهدف الرئيسي لإنشاء الخاصية على التطبيق هى زيادة عدد التبرعات على فيسبوك بشكل كبير وصل إلى أكثر من 100 مليون دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا لفئات شديدة الفقر والاحتياج مما ساعد على إنشاء الخاصية.

Create and donate to personal fundraisers on Instagram. ❤️





That includes raising money for medical costs, small businesses affected by COVID-19, education and more.