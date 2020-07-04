إنستجرام يختبر ميزة جديدة متعلقة بالـ Stories.. تعرف عليها

حققت ميزة القصص Stories ، على منصة مشاركة الصور الشهيرة إنستجرام Instagram ، نجاحا كبيرا بين المستخدمين منذ إطلاقها، لتصبح إحدى أفضل منتجات شركة فيسبوك حتى الآن، وبدءا من العام الماضي، يتفاعل ما يقرب من نصف مستخدمي الموقع أو نحو 500 مليون مستخدم مع خاصية القصص بشكل يومي.





ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، شاع استخدام ميزة القصص بشكل كبير بين رواد المنصة، مما أدى إلى زيادة عدد المستخدمين النشطيين لها بأكثر من الضعف عن جميع مستخدمي خدمة Snapchat اليوميين.









ومن أجل تحسين تجربة استخدام الميزة، تختبر إنستجرام حاليا، طريقة جديدة لتوسيع تجربة القصص لتأخذ دورا أكثر تركيزا في التطبيق.





وتختبر شركة فيسبوك المالكة للمنصة، ميزة جديدة تسمح لمستخدمي إنستجرام برؤية المزيد من القصص في وقت واحد، سواء على الشاشة الرئيسية أو في تجربة القصص الجديدة فقط.





وفي الاختبار، سيرى المستخدمون في البداية صفين من القصص بدلا من الصف الحالي في أعلى الشاشة، وذلك عند فتح تطبيق إنستجرام، ولكن سيكون هناك زر أسفل منطقة القصص، وبالنقر عليه سترى جميع القصص في صفحة موسعة تملأ الشاشة، والتي تتيح لك النقر فوق "مشاهدة كافة القصص".





وسيؤدي ذلك إلى تشغيل شاشة جديدة حيث يمكنك عرض جميع قصصك المتاحة والتمرير عبرها في تجربة ملء الشاشة.