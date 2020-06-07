سياسة جديدة من إنستجرام تغير ميزة مشاركة الصور.. تفاصيل

أوضحت منصة مشاركة وتعديل الصور إنستجرام Instagram ، أن شروط الخدمة لا تمنح مواقع الويب ترخيصا لتضمين مشاركات الأشخاص الآخرين، بحسب ما ذكره موقع "searchenginejournal".





وتأتي هذه الأخبار بعد هزيمة قانونية لمجلة Newsweek، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتى تتم مقاضتها حاليا بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر من قِبل مصور تم تضمين مشاركته على Instagram على موقعها دون إذن صريح منه، وقد حكم قاض أن المجلة لا يمكنها رفض شكوى المصور بناء على شروط خدمة إنستجرام، ووفقا لقاض سابق لا يوجد دليل على أن إنستجرام يمكنه منح مثل هذا الترخيص الفرعي.









وفي بيان لموقع Ars Technica، قال إنستجرام: "إنه لن يمنح الأشخاص الذين يستخدمون ميزة التضمين ترخيص حقوق النشر لعرض الصور، وأن شروط الخدمة لا تمنح مواقع الويب ترخيصا فرعيا لتضمين مشاركات الأشخاص الآخرين".





وقال متحدث باسم شركة فيسبوك المالكة للمنصة: "تسمح لنا شروطنا بمنح ترخيص فرعي، لكننا لا نمنح ترخيصا لواجهة برمجة التطبيقات المضمنة، وتتطلب سياساتنا أن تتمتع الأطراف الخارجية بالحقوق اللازمة من أصحاب الحقوق، ويشمل هذا ضمان حصولهم على ترخيص لمشاركة هذا المحتوى، إذا كان الترخيص مطلوا بموجب القانون".





ووفقا لهذه السياسة، سيضطر أي شخص يدير موقعا إلى مطالبة صاحب الصورة أو المصور بمنحه ترخيص منفصل إذا كان يريد مشاركة هذه الصورة باستخدام ميزة التضمين embed posts، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى رفع دعوى قضائية بشأن حقوق النشر.





وأشارت الخدمة المملوكة لفيسبوك، إلى أنها ستكتشف طرقا جديدة لمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في من يمكنه تضمين صورهم.



