لمواجهة العنف .. فيسبوك يحذف هذه الصفحات والمجموعات

فى ظل موجة الاحتجاجات العنيفة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب مقتل الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، أعلنت إدارة منصة التواصل الاجتماعى فيسبوك عن إجراء تغييرات في سياسة العنف وذلك بعد منشورات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المثيرة للجدل.





وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، يعمل موقع فيسبوك Facebook على وقف انتشار الصفحات والمجموعات المتعلقة بكلمة boogaloo ، وهى تعنى المجموعات المتطرفة اليمينية و تدعو إلى فكرة الحرب الأهلية الأمريكية الثانية.





وقامت منصة فيسبوك بتحديث إجراءات سياسة العنف لتشمل حظر أى صفحات والمصطلحات المرتبطة بالصور أو الفيديوهات المرتبطة بكلمة boogaloo ، لوقف العنف المسلح، بالإضافة إلى منع ظهورها عبر قائمة البحث. ، لوقف العنف المسلح، بالإضافة إلى منع ظهورها عبر قائمة البحث.





ونشرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تقريرأ يفيد بإلقاء القبض على 125 شخص متورطين بإدارة 15 مجموعة بوجالو boogaloo بتهمة الإرهاب والتحريض على العنف في لاس فيجاس ، تضم أكثر من 72 ألف شخص عبر فيسبوك .





وأوضحت شركة فيسبوك فة بيان قائلة:"يتم مراجعة سياساتنا التي تسمح بالمناقشات والتهديدات باستخدام القوة لمعرفة ما إذا كان هناك أي تعديلات علينا اتخاذها لمعالجة المحتوى الذي يمثل العنف".



