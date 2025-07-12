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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حقول إكثارات القطن الجديدة بحالة ممتازة

حقول الاكثارات
حقول الاكثارات
شيماء مجدي

تفقد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة  الحالة العامة لبرامج اكثارات تقاوي القطن بمحطة بحوث  سدس.

 يأتي ذلك  بناء على تكليفات  الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة  بالتأكيد علي أهمية  المتابعة الدائمة للبرامج والحقول للزراعات الصيفية لدي المزارعين ووضع الحلول الفورية لأي مشكلة تواجه المزارعين 

كما أشار إلى أهمية بذل كل الجهود للحفاظ على حقول الاكثار وحقول تحديث السلالات الجديدة، وذلك لتوفير التقاوي المنتقاة لكل الاصناف واللازمة لزراعة كافة المساحات المستهدفة العام القادم .


ومن جانبه قام الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن لشؤؤن الانتاج بزيارة تفقدية إلى محافظة بني سويف بالمرور على حقول الاكثار بمراكز المحافظة والاستماع لاستفسارات المزارعيين  واحتياجاتهم في هذه المرحلة مع التاكيد علي اهمية تكثيف الندوات  الارشادية والمرور خلال هذه الفترة علي كل مراكز المحافظة لاستعراض  التوصيات الفنية ببرامج مكافحة الافات والري خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة حاليا .


فضلا عن الزيارة التي قام بها  لمحطة البحوث الزراعية بسدس للمرور  على الحقول والبرامج البحثية لمتابعة الحالة العامة لمحصول القطن وتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة لزراعة القطن بما في ذلك طرق الري والتسميد ومكافحة الآفات.

 وتأتي أهمية المتابعة الميدانية لمحصول القطن الي التوعية بالاهمية الاقتصادية والصناعية للقطن.

 حضر اللقاء عدد من قيادات المعهد السابقين والباحثين والمهندسين المعنيين والعاملين وشدد يحي علي ضرورة رفع كفاءة الاقسام وقد شملت الزيارة المرور علي حقل سلالات طويل قبلي وحقل تربية الصنف جيزة ٩٥ وحقول اكثار الصنف جيزة ٩٥ وبرامج اقسام الفسيولوجي والتقييم الاقليمي .

وفي الختام قدم الدكتور وليد يحيي  الشكر لكل الباحثين والعاملين بمحطة بحوث سدس علي المجهود  الممتاز والحالة فوق الممتازة لكل البرامج البحثية بالاضافة الي الحالة الجيدة وجودة الانتاج لكل الحقول التي زارها في اثناء زيارته بمراكز المحافظة وان هذا ياتي من باحثين وطنيين يعملون لخدمة الوطن والمزارع جنبا  الي جانب مزارع  لديه رغبة في الحصول علي التوصيات المثلي الإرشادات التي تصدرها وزارة الزراعة لضمان جودة المحصول وزيادة الإنتاجية  وتطبيقها عمليا  للحصول علي اعلي انتاجية للمحصول من وحدة المساحة .


وأضاف الدكتور وليد يحيي بان حقول الاكثارات الجديدة ومساحات الاكثار بمحافظة بني سويف ممتازة وقد تم الانتهاء من برنامج نقاوة واستئصال النباتات الغريبة بحقول الاكثار حيث ان محافظة بني سويف هي التي تقوم بانتاج كل كميات اكثار الصنف جيزة ٩٥ والذي يزرع في الوجه القبلي .


ووجه الدكتور وليد يحيي الشكر للهيئة البحثية لقسم تربية القطن لحقول المشاهدة للسلالات والهجن المبشرة المتفوقة والتي يمكن عزلها لتكون بديلا جيدا للاصناف الحالية.

ووجه الدكتور وليد يحيي الشكر  الي الدكتور محمد الحكيم مدير المعهد الاسبق والمشرف علي قطاع القطن بمحافظات الوجه القبلي٢كش وعلي مجهوداته المبذولة للحفاظ علي مساحات القطن  وانتاجيته بالوجه القبلي.

وأكد يحيى للزملاء بمحطة بحوث سدس أن حقولهم هي العنوان للقطن المصري بالصعيد وأن انتاجيتهم والحالة العامة للقطن بالحقول والتجارب هي خير اعلان لجهود معهد بحوث القطن ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الحفاظ علي المزارع وتدعيمه بافضل السلالات والأصناف وافضل التوصيات الفنية .

الزراعة القطن البحوث الزراعية وزارة الزراعة اكثارات تقاوي القطن سدس

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