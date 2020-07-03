كيفية إعداد ملصق الاختبار بميزة القصص على إنستجرام.. صور

Instagram ، العديد من الخواص لإضافة ميزات أخرى مثل: الإيموجي والنص والفلاتر والمزيد، وإلى جانب ذلك، تتيح ميزة القصص تجلب ميزة القصص Stories، على موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، العديد من الخواص لإضافة ميزات أخرى مثل: الإيموجي والنص والفلاتر والمزيد، وإلى جانب ذلك، تتيح ميزة القصص Stories على إنستجرام أيضا للمستخدمين تعزيز الميزة باستخدام ملصقات مخصصة لأغراض مختلفة مثل التحدي والعد التنازلي واليوم ومستوى الإجهاد والمزيد.





وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، من أكثر المصلقات إثارة للاهتمام وأكثرهم تعقيدا بميزة القصص الشهيرة، هو ملصق الاختبار والذي يسمح للمستخدمين بإنشاء قصة وطرح أسئلة مع إجابات متعددة الخيارات لمتابعيهم، حيث يمكن للمتابعين رؤيتها أو التفاعل مع القصة من خلال العديد من الخيارات كرد على هذه الأسئلة.













وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إعداد واستخدام ملصقات الاختبار Quiz، الخاصة بميزة القصص على إنستجرام :





1. تطبيق إنستجرام Instagram على هاتفك الذكي، وتوجه إلى ميزة القصص من خلال النقر على شعار قصتك أعلى يسار الشاشة.





2. التقط صورة جديد أو استخدم صورة موجودة مسبقا لقصتك ثم اضغط على أيقونة الملصق في الأعلى.





3. حدد ملصق الاختبار وأدخل سؤالك وإجابات متعددة الخيارات على ذلك.





4. اضغط على زر تم من أعلى اليمين ثم اضغط على زر إرسال إلى أسفل اليمين.





5. حدد ما إذا كنت تريد مشاركتها مع أي شخص محدد من جهات الاتصال الخاصة بك أو تريد ببساطة وضعها كقصة فقط.





6. اضغط على زر المشاركة الموجود أمام كل خيارات الاتصال أو خيار قصتك لنشره.