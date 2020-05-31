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تكنولوجيا

بالخطوات كيفية حذف حسابك نهائيا على إنستجرام .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 04:03 ص
بالخطوات كيفية حذف
بالخطوات كيفية حذف حسابك نهائيا على انستجرام
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ندى على
تعد منصة Instagram إنستجرام، واحدة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية ونجاحا، ولكن في بعض الأحيان يرغب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إيقاف كل حساباتهم على تلك المواقع، للحصول على فرصة جديدة للتركيز دون الحاجة إلى تشتيت الانتباه حيث تستطيع في هذه الحالة حذف حساب إنستجرام.

وبحسب موقع Business Insider فإنه إذا أردت أخذ استراحة قصيرة، والبعد عن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة إنستجرام، والرجوع مرة أخرى فيما بعد لاستخدام حسابك، يمكنك اتباع الخظوات التالية لإلغاء تنشيط حسابك مؤقتا، أو حذفه نهائيا إذا رغبت في ذلك : 


- كيفية حذف حساب إنستجرام Instagram الخاص بك:

1. من متصفح الويب على سطح المكتب أو الهاتف المحمول، انتقل إلى موقع انستجرام وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ولكن عليك تذكر أنه لا يمكن حذف الحساب من خلال التطبيق الخاص بالهاتف المحمول.

2. بمجرد تسجيل الدخول، انتقل إلى صفحة حذف الحساب من خلال الإعدادات.

3. من القائمة المنسدلة في أسفل الشاشة، اختر سبب حذف حسابك.

4. بمجرد اختيار سبب الحذف، انقر فوق "حذف حسابي نهائيًا Permanently delete my account"

وإذا كنت ترغب في تعطيل حسابك فقط والعودة لاستخدامه مرة أخرى في أي وقت، فيمكنك القيام بذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك على موقع إنستجرام Instagram، من خلال متصفح الويب، وقم بفتح ملف التعريف الخاص بك، والضغط على "تعديل ملف التعريف Edit profile" في صفحتك، واختيار "تعطيل حسابي مؤقتًا" في الصفحة التالية.

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