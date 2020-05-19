ميزة جديدة يقمها إنستجرام لمواجهة كورونا.. تفاصيل

Instagram عن ميزة جديدة تسمى Guides، والتي تتيح لمنشئي المحتوى تنظيم المنشورات في مكان واحد، مع التركيز على المعلومات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19. كشفت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة لتبادل الصور إنستجرام





وبحسب موقع ذا فيرج التقنى، فإن تطبيق Instagram سيعرض منشورات من الصفحات والمنظمات عبر خاصية تنسيق جديدة Guides، تجمع الصور ومقاطع الفيديو فى مكان واحد.





وقالت منصة إنستجرام إن تقنية Guides تقدم للمستخدمين معلومات مهمة، وهي طريقة لاكتشاف النصائح الطبية بسهولة من منشئي المحتوى والشخصيات العامة والمنظمات الصحية.





وأوضح إنستجرام Instagram أنه يتيح للمستخدمين مشاركة الأدلة Guides عبر الحالات والرسائل لمنع الانتحار وتحسين الصحة النفسية بسبب تفشى فيروس كورونا.





وستبدأ الميزة الجديدة فى الظهور لعدد محدود من منشئى المحتوي على إنستجرام، على أن يتم تعميم الميزة للجميع فى القريب العاجل، والهدف من هذه الخطوة هو التأكد من مدى فعاليتها.