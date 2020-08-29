ببطارية جبارة سامسونج تكشف عن أرخص تابلت في تاريخها.. سعر ومواصفات

في توجه جديد من شركة سامسونج نحو إصدار منتجات بأسعار رخيصة، كشفت تسريبات أن سامسونج تعتزم إصدار جهاز تابلت Galaxy Tab A7 10.4 للفئة المتوسطة، حيث من المفترض أن يكون أرخص جهاز تابلت تصدره الشركة.

وبحسب موقع GSMArena فإن تابلت Galaxy Tab A7 10.4 سيصدر بشاشة قياس 10.4 بوصة، من نوع LCD ، وبجودة 2,000 x 1,200 ، ولكن ل يصدر قلم ذكى مع التابلت نظرا لإصداره بسعر منخفض.









وستأتى كاميرات تابلت Galaxy Tab A7 10.4 ب 2 كاميرا خلفية بدقة 13 و 5 ميجا بيكسل، كما سيتوفر التابلت بثلاثة ألوان هم : الرمادى و الذهبى والفضى.





وسيعمل تابلت Galaxy Tab A7 10.4 بمعالج من نوع Snapdragon 662 أو معالج Exynos 7904 حسب الدولة التى سيصدر فيها، مع مساحة داخلية نسخة 32 و 64 جيجا بايت، مع واجهة مستخدم One UI للسوفت وير، ونظام تشغيل Android 10 .





أما بطارية تابلت Galaxy Tab A7 10.4 ستكون قدرة 7040 مللى أمبير، ومن المحتمل أن تعلن شركة سامسونج التابلت رسميا في 11 سبتمبر القادم، حيث سيتوفر في الأسواق بعدها بعدة أيام قليلة.

وسيبلغ سعر تابلت Galaxy Tab A7 10.4 حوالى 323 يورو أى ما يعادل حوالى 6100 جنيه مصرى، وسيصدر التابلت بتقنية اتصال LTE .



