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تكنولوجيا

أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في البطاريات خلال 2020

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:07 ص
أفضل هواتف سامسونج
أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في البطاريات في 2020
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ندى على
اتجهت شركة سامسونج منذ فترة إلى إنتاج هواتف للفئة المتوسطة ببطاريات عملاقة، وهو الأمر الذى لم يتوفر من قبل، حيث كانت البطاريات ذات السعة الكبيرة هى سمة أساسية في الهواتف الرائدة أو هواتف الفلاج شيب فقط، ولكن سامسونج غيرت هذا الأمر تماما. 

وأطلقت سامسونج عددا من هواتف الفئة المتوسطة ينافس الهواتف الرائدة في البطاريات مثل هاتفGalaxy M51 الذى أعلنت عنه الشركة رسميا منذ أيام والذى يأتى ببطارية 7000 مللى أمبير، كما أطلقت هاتف Galaxy M41 الذى أتى ببطارية قدرة 6800 مللى أمبير، ونعرض أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في البطاريات في 2020 .
 

1- هاتف Galaxy M51  
تسريب مواصفات Samsung Galaxy M51 و M31s بكاميرا رباعية وميزة Single Take - تك فور عرب

بطارية هاتف Galaxy M51   
يعتبر أول هاتف من الفئة المتوسطة يأتى بهذه القدرة من البطارية، حيث يتميز ببطارية قدرة 7000 مللى أمبير و تستمر يومين كاملين، كما تتميز البطارية بدعم الشحن السريع الذى يصل لقدرة 25 واط.  

مواصفات هاتف Galaxy M51  
 حصل Galaxy M51 على Bluetooth SIG واقتراب سامسونج من موعد الإطلاق – ريفيو بلس
يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة +Full HD ، مع 4 كاميرات خلفية دقة 64 ، و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى  فهى32 ميجا بيكسل، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 730 ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايات رام، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع بطاقة للتوسعة  microSD card ، بالإضافة إلى نظام تشغيل Android 10، ويبدأ سعر الهاتف ب 360 يورو أى ما يعادل حوالى 6814 جنيها مصريا، وبألوان الأسود والأبيض.   

2- هاتف Galaxy M41 
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بطارية هاتف Galaxy M41  
 يتميز هاتف Galaxy M41  من الفئة المتوسطة على خاصية الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويحتوى على بطارية 6800 مللى أمبير، ويستطيع الهاتف على الصمود على الاستخدام بدون شحنه يومين كاملين. 

مواصفات هاتف Galaxy M41   
Samsung Galaxy M41 Specifications - INFINITY UPDATES
وياتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة مع 3 كاميرات خلفية 48 و 8 و 5 ميجا بيكسل، كما يأتى بنسختين اللذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية 64/6 و 128/8 ، ويبدأ سعر الهاتف من  300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4830 ألف جنيه مصرى.  

3- هاتف  Galaxy M31s 
ما هو الفرق بين Samsung Galaxy M31s و Galaxy M31؟ - فيوتشر نيوز

بطارية هاتف Galaxy M31s 
ويحتوى هاتف Samsung Galaxy M31s على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير، وإلى جانب البطارية العملاقة سيتميز الهاتف بخاصية الشحن التى تصل إلى 22.5 واط . 

مواصفات هاتف Galaxy M31s
سعر ومواصفات Samsung Galaxy M31s - جالكسى M31s  
يأتى الهاتف بشاشة من نوع Infinity-O sAMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة +FHD، مع 3 كاميرات خلفية 64 و 12 و 5 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل ب معالج من نوع Exynos 9611، ويأتي مع  ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، و 128 جيجابايت من المساحة الداخلية، ويبدأ سعره من 273 دولار أمريكي أي ما يعادل 4361 جنيها مصريا .  

4- هاتف  Galaxy A21s 
سامسونج جلاكسى A21S - رامات 4 جيجا - 64 جيجا بايت - أسود | توبى مصر

بطارية هاتف  Galaxy A21s 
 وتأتى بطارية الهاتف بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10. 

مواصفات هاتف Galaxy A21s  
هاتف GALAXY A21S أول هاتف ذكي من سامسونج مع معالج EXYNOS 850 SOC الجديد .
ويتميز الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +HD  مع  4 كاميرات خلفية 48 و 8 و 2 و 2 ، وكاميرا امامية 13 ميجابيكسل، و معالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت. 
 

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