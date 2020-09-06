أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في البطاريات خلال 2020

اتجهت شركة سامسونج منذ فترة إلى إنتاج هواتف للفئة المتوسطة ببطاريات عملاقة، وهو الأمر الذى لم يتوفر من قبل، حيث كانت البطاريات ذات السعة الكبيرة هى سمة أساسية في الهواتف الرائدة أو هواتف الفلاج شيب فقط، ولكن سامسونج غيرت هذا الأمر تماما.









1- هاتف Galaxy M51





بطارية هاتف Galaxy M51

يعتبر أول هاتف من الفئة المتوسطة يأتى بهذه القدرة من البطارية، حيث يتميز ببطارية قدرة 7000 مللى أمبير و تستمر يومين كاملين، كما تتميز البطارية بدعم الشحن السريع الذى يصل لقدرة 25 واط.





مواصفات هاتف Galaxy M51

يأتى الهاتف بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة +Full HD ، مع 4 كاميرات خلفية دقة 64 ، و 12 و 5 و 5 ميجابيكسل ، أما كاميرا السيلفى فهى32 ميجا بيكسل، ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 730 ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايات رام، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع بطاقة للتوسعة microSD card ، بالإضافة إلى نظام تشغيل Android 10، ويبدأ سعر الهاتف ب 360 يورو أى ما يعادل حوالى 6814 جنيها مصريا، وبألوان الأسود والأبيض.





2- هاتف Galaxy M41





بطارية هاتف Galaxy M41

يتميز هاتف Galaxy M41 من الفئة المتوسطة على خاصية الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويحتوى على بطارية 6800 مللى أمبير، ويستطيع الهاتف على الصمود على الاستخدام بدون شحنه يومين كاملين.





مواصفات هاتف Galaxy M41

وياتى الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة مع 3 كاميرات خلفية 48 و 8 و 5 ميجا بيكسل، كما يأتى بنسختين اللذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية 64/6 و 128/8 ، ويبدأ سعر الهاتف من 300 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4830 ألف جنيه مصرى.





3- هاتف Galaxy M31s





بطارية هاتف Galaxy M31s

ويحتوى هاتف Samsung Galaxy M31s على بطارية بقدرة 6000 مللى أمبير، وإلى جانب البطارية العملاقة سيتميز الهاتف بخاصية الشحن التى تصل إلى 22.5 واط .





مواصفات هاتف Galaxy M31s

يأتى الهاتف بشاشة من نوع Infinity-O sAMOLED، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة +FHD، مع 3 كاميرات خلفية 64 و 12 و 5 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويعمل ب معالج من نوع Exynos 9611، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، و 128 جيجابايت من المساحة الداخلية، ويبدأ سعره من 273 دولار أمريكي أي ما يعادل 4361 جنيها مصريا .





4- هاتف Galaxy A21s





بطارية هاتف Galaxy A21s

وتأتى بطارية الهاتف بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مع منفذ شحن من نوع Type-C، كما يعمل الهاتف بأحدث نظام تشغيل Android 10.





مواصفات هاتف Galaxy A21s

ويتميز الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة +HD مع 4 كاميرات خلفية 48 و 8 و 2 و 2 ، وكاميرا امامية 13 ميجابيكسل، و معالج من نوع Exynos 9611 بقوة 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجابايت رام، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت.



