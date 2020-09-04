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تكنولوجيا

تجعلك تتردد قبل شرائه.. 3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:58 م
3 حقائق صادمة عن
3 حقائق صادمة عن هاتف Galaxy Z Fold2 القبل للطى
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ندى على
أطلقت شركة سامسونج هاتفها العملاق القابل للطى Galaxy Z Fold2، الذى يحتوى على عدد من الميزات المهمة التى تجعله من أفضل الهواتف القابلة للطى مثل معالج Snapdragon 865 القوى، وبطاريته الكبيرة بقدرة 4500 مللى أمبير، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف المتميزة. 

ورغم المميزات التى يتمتع بها هاتف Galaxy Z Fold2، القابل للطى، إلا أنه هناك بعض الحقائق الصادمة حول الهاتف والتى تجعل البعض يتراجع في نظرته للهاتف، وبحسب موقع The Verge فإن هناك 3 مشكلات رئيسية في هاتف Galaxy Z Fold2 هى:


1- مشكلة الانحناء أو التواء الشاشة 

يفتقر هاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطى إلى أن الشاشة غير قادرة على طي نفسها بشكل مسطح، حيث أنه دائما ما يترك فجوة بسيطة بين الشاشتين، الأمر الذى قد يتسبب في إحداث تلف للشاشات، ومن الصعب للغاية غلق كلا الشاشتين من الهاتف بسبب ثقلها الشديد. 

2- السعر المرتفع لهاتف Galaxy Z Fold2 

ويعد السعر المرتفع لهاتف Galaxy Z Fold2 القابل للطى من أكثر المشكلات التى ستف حائلا بين من يريد شرائه، حيث يبدأ سعره مقابل 2000 دولار أمريكي أى ما يعادل 32 ألف جنيه مصري للنسخة العادية، أما النسخة البنية مقابل 3200 دولار ما يعادل 51 ألف جنيه مصري، و التى ستطرح بالأسواق فى 25 سبتمبر الجاري، وهو سعر مرتفع للغاية، حيث سيكون من الصعب على الكثيرين شرائه رغم ميزاته. 

3- اتجاه الكثيرين إلى النسخة السابقة من الهاتف 

ومن المتوقع بسبب ارتفاع الهاتف بهذا الشكل فإن الكثير من المستخدمين أن يتوجهوا إلى هاتف Samsung Galaxy Fold وهو الإصدار السابق لهاتف Galaxy Z Fold2 والذى صدر العام الماضى، والذى لا يتفوق عليه في السعر فقط وإنما في نوع الشاة المستخدمة حيث أن شاشات هاتف   Galaxy Fold يحتوى على زجاج من نوع  polyimide البوليميد وهو نوع من الزجاج الذى يشبه البلاستيك، في حين أن هاتف Galaxy Z Fold2 تم استخدام زجاج رقيق جدا، من نوع UTG وهو الزجاج الذى تم استخدامه من قبل في هاتف  Galaxy Z Flip.
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