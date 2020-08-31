بطارية 7000 مللى أمبير وسعر خرافى.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M51.. صور

أعلنت شركة سامسونج، رسميا، عن هاتف الفئة المتوسطة Samsung Galaxy M51 ، الذى سيأتى ببطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة لانه لم يحدث أن جاء هاتف من الفئة المتوسطة بهذه القدرة من البطارية.





وحسب موقع GSMArena فإن هاتفGalaxy M51 يأتى بشاشة قياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف.













وسيحتوى هاتف Galaxy M51 على 4 كاميرات خلفية الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، وكاميرا بزاوية واسعة دقة 12 ميجابيكسل، مع كاميرا من نوع macro دقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق دقة 5 ميجابيكسل أيضا، أما كاميرا السيلفى فهى32 ميجا بيكسل.





ويعمل هاتف Galaxy M51 بمعالج من نوع Snapdragon 730 ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايات رام، ومساحة داخلية 128 جيجا بايت، مع بطاقة للتوسعة microSD card ، بالإضافة إلى نظام تشغيل Android 10.

وإلى جانب البطارية العملاقة التى تأتى بقدرة 7000 مللى أمبير و تستمر يومين كاملين، تتميز البطارية بدعم الشحن السريع الذى يصل لقدرة 25 واط.







