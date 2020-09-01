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تكنولوجيا

سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:17 م
سامسونج تطلق Galaxy
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميًا بـ 51 ألف جنيه مصري
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كريم جمال
كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية عن أحدث أيقوناتها هذا العام Galaxy Z Fold2، وهو ثانى إصدار من الهاتف بشاشة قابلة للطي، ويبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري. 

وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.

يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.

ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، مقابل سعر 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري للنسخة العادية، اما النسخة البنية مقابل 3200 دولار ما يعادل 51 ألف جنيه مصري.
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور
سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور
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