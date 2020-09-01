سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية عن أحدث أيقوناتها هذا العام Galaxy Z Fold2، وهو ثانى إصدار من الهاتف بشاشة قابلة للطي، ويبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.



