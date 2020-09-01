سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 رسميا بـ 51 ألف جنيه مصري.. تعرف على أبرز المواصفات.. صور

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية رائدة صناعة الهواتف الذكية عن أحدث أيقوناتها هذا العام Galaxy Z Fold2، وهو ثانى إصدار من الهاتف بشاشة قابلة للطي، ويبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري.
وبحسب جي إس إم آرينا التقني، يأتى هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.
يضم هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، والعدسة المقربة 12 ميجابيكسل f / 2.4 مغطاة بزوم بصري 2x والوحدة 16 ميجابيكسل بفتحة f / 2.2 ستقوم بالتقاط صور عريضة، مع فلاش LED قوي، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابيكسل.
ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 ، وكما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G لضمان أقصى سرعة فى إرسال واستقبال البيانات، مع بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.
ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، مقابل سعر 2000 دولار أمريكي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري للنسخة العادية، اما النسخة البنية مقابل 3200 دولار ما يعادل 51 ألف جنيه مصري.