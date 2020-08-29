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تكنولوجيا

Galaxy Z Fold Lite.. سامسونج تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي أرخص ثمنا

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:22 ص
سامسونج تعتزم إطلاق
سامسونج تعتزم إطلاق هاتف قابل للطي أرخص ثمنا
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شيماء عبد المنعم
أفادت بعض التقارير السابقة بأن شركة سامسونج Samsung ، تخطط لتوسيع خط إنتاج الهواتف الذكية القابلة للطي بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، حيث تعمل الشركة الكورية الجنوبية على إصدار مشابة لـ Z Fold2 بسعر أرخص.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سينطلق إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي تحت عنوان Galaxy Z Fold Lite، والذي يحمل الاسم الرمزي SM-F415F، حيث يشير حرف (F)، بينما يشير الرقم المنخفض إلى أن هذا الهاتف سيصدر بسعر أقل من Galaxy Z Fold 2.


Cheaper Samsung Galaxy Z Fold Lite is headed to India

وأشارت بعض التسريبات الحديثة إلى أن رقم هذا الطراز ظهر ضمن قائمة موقع سامسونج الرسمي في الهند، وبالرغم من أن هذه القائمة لا تكشف أية تفاصيل حول الهاتف إلا أنها تؤكد أن هاتف Galaxy Z Fold Lite القابل للطي سيتم إطلاقه في شبه القارة الهندية.

وذكرت بعض التسريبات السابقة إصدار ، سيعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 865، ولكنه لن يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، وبذاكرة تخزين داخلية 256 جيجابايت فقط، ورام 8 جيجابايت.

ومن المحتمل أن يأتي بسعر أرخص من الجيل الأول والثاني القابلين للطي من سامسونج، حيث أطلقت الشركة الكورية الجنوبية الجيل الأول الذي أعلنت عنه العام الماضي، بسعر 1800 دولار، بينما يبلغ سعر الجيل الثاني الذي أطلق خلال الشهر الماضي 1100 دولار.

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