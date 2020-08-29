اشتري سامسونج جلاكسي S10 Plus بـ 6350 جنيها فقط.. نسخة 1 تيرابايت

اذا كنت من عشاق الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد بالتأكيد انت من عشاق فئة الـ S المميزة من العملاق الكوري الجنوبي Samsung ، التى تحرص دومًا على تقديم أفضل أداء و أجمل تصميم، خاصة هاتف Samsung Galaxy S10 Plu s الذى يجمع بين كل ذلك، إلا أن عيبه الوحيد سعره المرتفع، ولكن بفضل هذا لعرض يمكنك الحصول عليه بنصف سعره تقريبًا.





ويحسب موقع تك رادار التقني، تستطيع اقتناء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy S10 Plus سعة 1 تيرابايت، عبر منصة إيباى الشهيرة للبيع بالتجزئة الإلكترونية، باللون الأرزق مقابل سعر 400 دولار أمريكي فقط، ما يعادل 6350 جنيهًا مصريًا.





يأتى Samsung Galaxy S10 Plus بتصميم معدني بالكامل مع واجهتين من الزجاج، وشاشة كبيرة كاملة قياس 6.4 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، مع طبقة حماية للشاشة ضد الخدوش والصدمات Corning Gorilla Glass 6، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.





جاء Samsung Galaxy S10 Plus بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9820 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 1 تيرابايت، ويمكن إضافة ذاكرة خارجية حتى 512 جيجابايت.





ويمتلك Samsung Galaxy S10 Plus على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و 16 و 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 10 و 8 ميجابيكسل متواجدة أسفل الشاشة لتوفير أقصى استفادة ممكنة من الرؤية، بالإضافة لميزة تصوير الفيديو بقدة 4k لأول مرة فى كاميرا أمامية.





ويحمل Samsung Galaxy S10 Plusبطارية بسعة 4100 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging بقوة 15 واط مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.



