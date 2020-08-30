بسعر باهظ.. سامسونج تعلن عن نسخة خاصة للأثرياء من هاتف Galaxy Z Fold 2.. فيديو

أعلنت شركة سامسونج عن نسخة خاصة للأثرياء والمهتمين بالأناقة من هاتفها Galaxy Z Fold 2 القابل للطى تحت اسم Thom Browne Edition of the Galaxy Z Fold 2 .





وبحسب موقع Engadget فإن شكل وتصميم النسخة الخاصة من هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطى هى من رؤية مصمم الأزياء العالمى Thom Browne والذى أضفى عليها عددا من الخطوط والألوان المتناسقة مع وحدة الكاميرا لتخرج بمظهر فاخر.









وقامت الشركة بنشر فيديو للنسخة الخاصة من هاتف Galaxy Z Fold 2 الفاخر المعد للأثرياء، والذى يحتوى على نفس مميزات وخصائص النسخة الأصلية، فيما عدا التصميم والألوان.





ومن المحتمل أن يصدر هاتف Thom Browne Edition of the Galaxy Z Fold 2 بسعر باهظ حوالى 3000 دولار أمريكي أى ما يعادل 615 . 47 ألف جنيه مصرى.





وكانت سامسونج أعلنت عن هاتف Galaxy Z Fold 2 في 5 أغسطس الماضى، بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وثلاث كاميرات خلفية حيث ستكون الكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل بمستشعر للعمق، وكاميرا 16 ميجابيكسل بعدسة بزاوية واسعة، وكاميرا ثالثة ب12 ميجابيكسل تدعم تثبيت الصورة.





كما يحتوي هاتف Galaxy Fold، على بطارية بسعة 4380 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة شحن سريع 18 واط.



