رغم مميزاته .. مشكلات خطيرة في أداء هاتف سامسونج Galaxy A21s

كشفت تقارير أن هاتف Samsung Galaxy A21s من شركة سامسونج من شركة سامسونج، والذى أعلنت عنه الشركة في شهر يونيو الماضى، احتوائه على العديد من المشكلات التى تتعلق بالأداء والسرعة بشكل عام.





وبحسب موقع Notebook check التقنى فإن هاتف Galaxy A21s يواجه مشكلة التحميل بشكل بطئ للغاية عند فتح اكثر من صفحة على الإنترنت رغم سرغة الواى الفاى الأمر الذى لا يعتبر مشكلة متعلقة بالانترنت، وانما يتعلق بمشكلة في أداء الهاتف نفسه.









ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد إلى أنه عند استخدام هاتف Galaxy A21s لبعض الوقت فإن هناك عدد من التطبيقات الكثيرة التى تقوم بالتوقف فجأة ويجب على المستخدمين الانتظار لفترة طويلة حتى تعود إلى طبيعتها.





وفقا للموقع فإن الهاتف يحتوى على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 850 بقوة 2.0 جيجاهرتز وهو معالج جيد من المفترض أن يعطى نتائج أفضل من هذا بكثير.





كما يتمتع الهاتف ببطارية كبيرة بقدرة 5000 مللى أمبير، وهى بطارية بسعة كبيرة، بالنسيبة للهواتف المتوسطة عموما الأمر الذى يجعل أداء الهاتف أقل من هواتف أخرى مثل هواتف شاومى وهواوى للفئة المتوسطة.



