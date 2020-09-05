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تكنولوجيا

تسريبات تكشف حصول هواتف Galaxy S21 على بطاريات عملاقة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 10:00 م
تسريبات تكشف حصول
تسريبات تكشف حصول هواتف Galaxy S21 على بطاريات عملاقة
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ندى على
كشفت تسريبات أن هواتف Galaxy S21 من شركة سامسونج التى سيتم إطلاقها العام القادم كأول هواتف رائدة للشركة في 2021 ،  ستكون هاتفى  Galaxy S21 و +Galaxy S21 وستحتوى على بطاريات عملاقة. 

وحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S21 والذى يحمل كود SM-G991 سيأتى ببطارية سعة 3880 مللى أمبير، كما أن هاتف Galaxy S21+ والذى يأتى بكود SM-G996 سيتفوق على منافسه ببطارية 4660 مللى أمبير. 


وفقا للتسريبات فإن بطاريات هواتف Galaxy S21 القادمة لن تقوم شكة سامسونج بتصنيعها، وإنما ستتولى تصنيعها شركة Ningde Amperex technology الصينية، كما أنه من المحتمل ان يتم رفع قدرات بطاريات الهواتف لأعلى من ذلك. 

وتتميز هواتف Galaxy S21 بأنها ستصدر بكاميرات تحت الشاشة،  أى أنها ستتمتع بتقنية الجيل الثالث من الكاميرات، حيث ستكون بدون أى نوتش أو ثقوب في الشاشة. 

وكانت شركة سامسونج قد كشفت أنها ستطلق النسخة الأرخص من هواتف Galaxy S20 ، وهو هاتف Galaxy S20 Fan Edition في شهرأكتوبر المقبل ببطارية بسعة 4.500 مللى أمبير والتى تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط. 

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