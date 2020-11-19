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تكنولوجيا

أيّ منهما أفضل؟.. مقارنة بين هواتف أندرويد وآيفون

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:18 ص
أيهما أفضل.. مقارنة
أيهما أفضل.. مقارنة بين هواتف أندرويد و آيفون
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قسم التكنولوجيا
تتنوع الهواتف الذكية حول العالم ما بين النظامين الأشهر أندرويد Android وآيفون iOS، حيث يوفر كلاهما العديد من المميزات والتحسينات لجذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وفى نفس الوقت هناك عيوب تجعل البعض ينقل من نظام لآخر، وفى السنوات الأخيرة أصبحت المنافسة فى غاية الشراسة.

وبكل سهولة يمكنك إجراء مكالمات الفيديو واستعراض رسائل حسابات البريد من خلال ضغطة واحدة، ومتابعة أعمالك والألعاب الخاصة بك، وكل ما يمكنك تنفيذه من خلال هاتفك الذكي، فقط عليك الاختيار الصحيح للهاتف المناسب لاحتياجاتك.

وبحسب موقع "تينج" التقني، هناك 4 عناصر أساسية ستظهر لك الفرق بين هواتف آيفون والأخرى العاملة بنظام أندرويد.

1- التطبيقات
كلا النظامين يملكان أكثر من 2 مليون تطبيق في متاجر تطبيقاتهم الخاصة، ولكن هناك عيبًا فى متجر جوجل بتوفير عدة تطبيقات غير مرغوب بها وتسبب العديد من المشاكل للأجهزة، عكس متجر آبل الذى يفرض قيود ضخمة على المطورين للموافقة على نشر تطبيقات بمتجره.

2- الصور والكاميرات 
تعتبر أحد الصفات التي تصنف الهواتف الذكية عن غيرها من الهواتف هي الكاميرات، وفي هذه الحالة تأتى هواتف آيفون فى الصدارة، أما أندرويد به عدة خيارات بديلة متفاوتة الجودة و الدقة، وهناك عليك إختيار هاتف من الفئة الرائدة Flagship لأفضل جودة، أو شراء هاتف يبدأ من ميزانية 5000 جنيه على سبيل المثال و ستحصل على تجربة مميزة، إذن آبل تقيدك بدفع الكثير للحصول على أفضل تجربة، عكس أندرويد التى توفر لك خيارات غير محدودة.

3- المساعد الصوتي

يعتبر مساعد Siri الصوتي الخاص بهواتف آيفون أحد ابرز مميزاته فبمجرد النطق بالأمر الصوتي  ينفذه فى الحال، ويخبرك بالطقس أو حركة المرور، أو أى شيىء تسأله هنع، عكس مساعد جوجل الشخصي الذى يقدم نفس المهام تقريبًا ولكن بدون أداء مساعد آبل المميز.

4- التحكم

يعتبر التحكم في هواتف أندرويد من أفضل الأمور المتاحة به، من تغيير واجهة المستخدم و حتى الألوان و الإشعارات وكل شىء حسب ذوقك الخاص، بينما آيفون يقيدك بما يسمح به فقط، بالرغم من توفير عناصر تحكم مميزة و سهلة ولكن بدون إمكانية التعديل بها.

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