بأقل من 2000 جنيه.. أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر ..صور

تعتبر الهواتف الذكية من أهم الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الحياة اليومية، ويسعى المستهلكين في أغلب الأحيان للحصول على أفضل أنواع الهواتف بأعلى الإمكانيات، إلا أن الإمكانيات العالية والمبالغ فيها في بعض الأحيان تكلف مبالغ باهظة، لهذا قد يتجه البعض إلى هواتف الفئة المتوسطة، إلا أن العديد يتجه إلى هواتف الفئة الاقتصادية.





وبحسب موقع " الهند اليوم" هناك عدد من الهواتف من الفئة المتوسطة ورخيصة الثمن، ومع ذلك تمتلك إمكانيات جبارة.





1- Redmi 9 Prime





تم إطلاقه أغسطس الماضي، و يأتى Redmi 9 Prime بشاشة من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 و8 و5 و2 ميجابكسل.





ومعالج MediaTek Helio G80 ، مع ذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5020 مللي أمبي، كما يعمل بنظام تشغيل Android 10، بسعر يعادل حوالي 2100 جنيه مصري









2- Realme Narzo 20A





يمتلك Realme Narzo 20A شاشة قياس 6.5 بوصة، بكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 12 و2 و2 ميجابكسل، مع معالج من نوع Snapdragon 665 الرائع، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وبطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام Android 10، ويأتي بسعر يعادل حوالي 1800 جنيه مصري.





3- Poco C3





أطلقته علامة شاومي الشهر الماضي، حيث جاء Poco C3 بشاشة قياس 6.53 بوصة، بالإضافة لكاميرا أمامية 5 ميجابكسل، و الأساسية ثلاثية، بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل.





ويعمل هاتف Poco C3 بمعالج من نوع Helio G35، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، قابلة التوسعة بكارت ذاكرة خارجية.





ويحمل Poco C3 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، و يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، بسعر حوالي 1600 جنيه مصري.





4- Redmi 9A



