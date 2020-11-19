Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بأقل من 2000 جنيه.. أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر ..صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:09 ص
بأقل من 2000 جنيه..أرخص
بأقل من 2000 جنيه..أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر..صور
Advertisements
قسم التكنولوجيا
تعتبر الهواتف الذكية من أهم الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الحياة اليومية، ويسعى المستهلكين في أغلب الأحيان للحصول على أفضل أنواع الهواتف بأعلى الإمكانيات، إلا أن الإمكانيات العالية والمبالغ فيها في بعض الأحيان تكلف مبالغ باهظة، لهذا قد يتجه البعض إلى هواتف الفئة المتوسطة، إلا أن العديد يتجه إلى هواتف الفئة الاقتصادية.

وبحسب موقع " الهند اليوم" هناك عدد من الهواتف من الفئة المتوسطة ورخيصة الثمن، ومع ذلك تمتلك إمكانيات جبارة.

1- Redmi 9 Prime

تم إطلاقه أغسطس الماضي، و يأتى Redmi 9 Prime بشاشة من نوع LCD قياس 6.5 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 13 و8 و5 و2 ميجابكسل.

ومعالج MediaTek Helio G80 ، مع ذاكرة عشوائية رام سعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5020 مللي أمبي، كما يعمل بنظام تشغيل Android 10، بسعر يعادل حوالي 2100 جنيه مصري


2- Realme Narzo 20A

يمتلك Realme Narzo 20A شاشة قياس 6.5 بوصة، بكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة 12 و2 و2 ميجابكسل، مع معالج من نوع Snapdragon 665 الرائع، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وبطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير، ويعمل بنظام Android 10، ويأتي بسعر يعادل حوالي 1800 جنيه مصري.

3- Poco C3

أطلقته علامة شاومي الشهر الماضي، حيث جاء Poco C3 بشاشة قياس 6.53 بوصة، بالإضافة لكاميرا أمامية 5 ميجابكسل، و الأساسية ثلاثية، بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Poco C3 بمعالج من نوع Helio G35، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، قابلة التوسعة بكارت ذاكرة خارجية.

ويحمل Poco C3 بطارية  كبيرة  سعة 5000 مللى أمبير،  و يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، بسعر حوالي 1600 جنيه مصري.

4- Redmi 9A

يقدم Redmi 9A شاشة قياس 6.53 بوصة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابكسل، مع معالج Helio G25، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 2 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير، كما يعمل بنظام أندرويد 10، ويأتي الهاتف بسعر يعادل حوالي 1450 جنيه مصري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ببطارية 6000 مللى أمبير .. شاومي تكشف عن Poco X3 .. صور

للفئة المتوسطة وبأسعار رخيصة.. أفضل هواتف من شاومي

أسعار و مواصفات أحدث 5 هواتف ذكية لهذا الأسبوع..صور

أرخص هاتف ذكي.. شاومي تكشف عن Poco C3 بـ 1600 جنيه.. صور

أفضل وأرخص هواتف ذكية فى الأسواق.. تعرف على المواصفات.. صور

أغلاها بـ 3600 جنيه.. أرخص وأفضل هواتف ذكية من شاومي

ترشيحاتنا

انتحار مسجلة آداب تشاجرت مع قوادة.. وجريمة بسبب الزواج العرفي | ماذا حدث في القاهرة والجيزة

شهيرة: محمود ياسين رفض المشاركة في «الجزيرة 2»

احذرها.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما

دعيت للجونة بس مروحتش.. تعليق غير متوقع من رجاء حسين عن فساتين الفنانات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل من 2000 جنيه.. أرخص الهواتف الذكية لهذا الشهر ..صور

الأشرعة البيضاء.. قصة تمثال يجمع الإسكندرية بتاريخها اليوناني الروماني العريق.. شاهد

شاهد.. ردة فعل عروسين بعد تفشي فيروس كورونا بين معازيم حفل زفافهما