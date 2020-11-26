بحيلة بسيطة.. اعرف من لديه رقمك على واتساب

يستخدم تطبيق واتساب WhatsApp ، ملايين الأشخاص حول العالم يوميا، ولكن على عكس شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى التي تعلمك بطرق مختلفة من قام بإضافتك كصديق أو جهة اتصال ضمن الخدمة، لا يمكنك من خلال واتساب معرفة أضاف رقمك ضمن جهات اتصاله بالخدمة.





WhatsApp ، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات أو برامج تابعة لجهات خارجية، أو استخدام طرف ثالث، أو القيام بأي شيء خارج تطبيقك. وبحسب ما ذكره موقع "theblend"، يمكنك ببساطة معرفة من أضاف رقمك على جهات اتصاله على واتساب، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات أو برامج تابعة لجهات خارجية، أو استخدام طرف ثالث، أو القيام بأي شيء خارج تطبيقك.





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وما لا يعلمه الكثيرون أن تطبيق التراسل الأشهر المملوك لشركة فيسبوك يحتوي بعض الحيل الخفية داخل نظامه الأساسي، منها قراءة الرسائل الواردة دون علم الطرف الآخر من خلال إيقاف تمكين ميزة "مؤشرات قراءة الرسائل".





فإذا كانت تبحث عن كيفية معرفة ما إذا كان شخصا ما أضاف رقمك ضمن جهات اتصاله على واتساب WhatsApp أم لا، نقدم إليك فيما يلي حيلة بسيطة يمكنك اتمام خطواتها باستخدام تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد:





1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الأندرويد، ثم قم بالنقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.





2. ستظهر لك قائمة منسدلة اضغط على خيار "رسالة جماعية جديدة New broadcast"، وسيتم نقل إلى صفحة جديدة تحتوي قائمة جهات اتصالك.









3. تظهر أعلى القائمة ملحوظة تقول "وحدها جهات الاتصال التي حفظ رقمك في جهات اتصالها ستتلقي رسائلك الجماعية".





4. حدد أحدي جهات الاتصال التي لديها رقم هاتفك، ثم اختر جهة اتصال أخرى تود معرفة ما إذا كانت تمتلك رقم هاتفك أم لا.





5. اكتب رسالة للجميع، ثم انقر على زر "إرسال إلى جميع جهات الاتصال send to all contacts".





6. بعد إرسال الرسالة انتظر فترة كافية حتى يقرأها الجميع، ثم انقر مع الاستمرار على الرسالة لإظها إيقونة المعلومات الخاصة ومعرفة حالتها.









7. عند إستلام الأشخاص لرسالتك الجماعية، سيظهر لك الأشخاص التي احتفظ برقم هاتفك ضمن جهات اتصال واتساب تحت قائمة "قرأ بواسطة Read by".





8. أما إذا ظهر اسم جهة الاتصال التي تود معرفة إن كان يمتلك رقم هاتفك أم لا، فسوف يظهر اسمه ضمن قائمة "استلمها Delivered to"، حيث وفقا لشرركة واتساب لن يستلم أي شخص ليس لديه رقم هاتفك الرسالة الجماعية كمحادثة.



