واتساب تطلق ميزة مدهشة لـ هواتف آيفون.. إليك طريقة استخدامها

أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف آيفون، والذي يسمح للمستخدمين تغيير خلفيات محادثاتهم الفردية على التطبيق وتعيين خلفيات مخصصة لكل دردشة.





وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون أيضًا تعيين خلفية منفصلة أثناء تفعيل الوضع الداكن على التطبيق، أو اختيار خلفية محدثة من المعرض أو ألوان مختلفة على خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية.









وإليك كيفية تغيير خلفيات واتساب على هواتف آيفون، وفقا لما ذكره موقع "timesnownews":





الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتف الآيفون.





الخطوة الثانية: انقر على قائمة الإعدادات Settings.





الخطوة الثالثة: انقر على خيار الدردشات Chats.





الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة مرر لأسفل للعثور على خيار خلفيات الدردشة Chat Wallpaper.





الخطوة الخامسة: قم بتعيين خلفية مخصصة لكل دردشة من خيار جهة الاتصال أو معلومات المجموعة ثم الخلفية والصوت Wallpaper and Sound.





وبعد الإنتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ستحصل على خيارات لاختيار الخلفيات من الألوان الثابتة أو الصور الداكنة والساطعة، ولكن قبل البحث عن الميزة تأكد من تنزيل أحدث إصدار من واتساب من متجر تطبيقات آبل "آب ستور".





وقد كشف تطبيق المراسلات الفورية واتساب Whatsapp عن ميزة الوضع الداكن Dark Mode، خلال الأشهر الماضية، لكل هواتف آيفون وأندرويد:





كيفية تفعيل الوضع الداكن بـ واتساب على هواتف أندرويد:





1. انتقل إلى تطبيق واتساب WhatsApp في هاتفك.





2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على الإعدادات Settings.





3. اضغط على خيار الدردشات Chats.





4. اضغط على خيار سمة Theme، ثم اختر داكن Dark.