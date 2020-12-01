ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتساب تطلق ميزة مدهشة لـ هواتف آيفون.. إليك طريقة استخدامها

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:01 م
واتساب على آيفون
واتساب على آيفون
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لمستخدمي هواتف آيفون، والذي يسمح للمستخدمين تغيير خلفيات محادثاتهم الفردية على التطبيق وتعيين خلفيات مخصصة لكل دردشة.

وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون أيضًا تعيين خلفية منفصلة أثناء تفعيل الوضع الداكن على التطبيق، أو اختيار خلفية محدثة من المعرض أو ألوان مختلفة على خلفية رسومات الشعار المبتكرة الافتراضية.


وإليك كيفية تغيير خلفيات واتساب على هواتف آيفون، وفقا لما ذكره موقع "timesnownews":

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب على هاتف الآيفون.

الخطوة الثانية: انقر على قائمة الإعدادات Settings.

الخطوة الثالثة: انقر على خيار الدردشات Chats.

الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة مرر لأسفل للعثور على خيار خلفيات الدردشة Chat Wallpaper.

الخطوة الخامسة: قم بتعيين خلفية مخصصة لكل دردشة من خيار جهة الاتصال أو معلومات المجموعة ثم الخلفية والصوت Wallpaper and Sound. 

وبعد الإنتهاء من الخطوات المذكورة أعلاه ستحصل على خيارات لاختيار الخلفيات من الألوان الثابتة أو الصور الداكنة والساطعة، ولكن قبل البحث عن الميزة تأكد من تنزيل أحدث إصدار من واتساب من متجر تطبيقات آبل "آب ستور".

وقد كشف تطبيق المراسلات الفورية واتساب  Whatsapp عن ميزة الوضع الداكن Dark Mode، خلال الأشهر الماضية، لكل هواتف آيفون وأندرويد:

كيفية تفعيل الوضع الداكن بـ واتساب على هواتف أندرويد:

1. انتقل إلى تطبيق واتساب WhatsApp في هاتفك.

2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على الإعدادات Settings.

3. اضغط على خيار الدردشات Chats.

4. اضغط على خيار سمة Theme، ثم اختر داكن Dark.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميزة شائعة بـ واتساب تعرضك للاختراق.. إليك كيفية تعطيلها

5 قواعد بسيطة لحماية رسائلك على واتساب من الهاكرز.. تعرف عليها

اعرفها.. طريقة تأمين دردشات واتساب على هواتف أندرويد بـ بصمة الوجه Face ID

لـ آيفون وآيباد.. تعرف على طريقة تشغيل الوضع الداكن على فيسبوك

ترشيحاتنا

بعد اشتعال الأزمة بينهما.. الكويتية مي العيدان تتراجع وتعتذر لـ أحمد بدير.. فيديو

إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الفوز.. ولم يتناسوا نهائي أفريقيا

صلاح عبد الله يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري

نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

فتاة الـ فوتوسيشن بالأهرامات.. ننشر صورة سلمي الشيمي داخل النيابة

السعودية تؤجل موعد رفع القيود عن سفر المواطنين للخارج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية

أغرب دراسات الإيدز في يومه العالمي.. طريقة سهلة تحمي زوجات المصابين.. الختان كلمة السر

علاج منزلي لـ التهاب أنسجة القدم