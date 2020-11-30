بخطوات بسيطة.. شاهد حالات واتساب دون علم الطرف الآخر

أطلق تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp ، ميزته الشبيهة بخاصية القصص على موقعى فيسبوك و سناب شات المعروف باسم الحالات "Status"، في عام 2018، وأصبحت الميزة مع مرور الوقت أحد أبرز ميزات التطبيق، وفق ما ذكره موقع "indiatoday".





واتساب . وقد أدي انتشار فيروس كورونا المستجد إلى اتجه معظم الأشخاص إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن مشاعرهم وللتواصل مع عائلتهم وأصدقائهم من خلال جميع الميزات المتاحة على تلك المواقع، ومن بينها ميزة حالات









ويستخدم الكثيرين ميزة "الحالات" بتطبيق التراسل المملوك لمشاهدة النصوص أو الصور والفيديوهات الخاصة بجهات اتصالهم على واتساب.





وعند مشاهدة أحد حالات جهات اتصالك على "واتساب"، تظهر لتلك جهات الاتصال أنك رأيت الحالة الخاصة بهم، حيث يظهر اسمك أو رقم هاتفك لهم ضمن خيار من "شاهد الحالة"، والتي يبحث بعض المستخدمين عن طريقة خفية تمكنهم من مشاهدة تلك الحالات بشكل سري دون علم الطرف الآخر.





ووفقا للموقع الهندي، توجد طريقة وحيدة لمشاهدة حالات جهات اتصالك على"واتساب" سرا دون علمهم، وذلك من خلال تعطيل ميزة "مؤشرات قراءة الرسائل"، والتي تعلم صاحب الحالة أنك شاهدة حالته.





وعند تعطيل الميزة المدمجة في النظام الاساسي لـ "واتساب" فلن يعلم الطرف الآخر ما إذا كنت قد شاهدت حالاته، ولإيقاف ميزة "مؤشرات قراءة الرسائل" عن اتبع الخطوات التالية:





1. افتح تطبيق "واتساب" على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على خيار الإعدادات Setting"".





2. انقر على خيار الحساب ثم اضغط على خيار الخصوصية "Privacy".





3. مرر لأسفل وستري في نهاية الإعدادات خيار "مؤشرات قراءة الرسائل".





4. قم بإيقاف تمكين الزر بجوار الميزة، ثم قم بإغلاق التطبيق وفتحه مرة أخرى، الآن ستتمكن من رؤية حالات جهات اتصالك على "واتساب" دون علم الطرف الآخر.