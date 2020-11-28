حيلة ذكية تساعدك على تثبيت أكبر عدد من دردشات واتساب.. تفاصيل

تعد خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، إحدى الطرق الرئيسية للتواصل مع الأصدقاء أو حتى زملاء العمل من خلال الحفاظ على اتصال دائم مع شخص ما على الهاتف الذكي، ولكن هل تعلم أنه يمكنك ضبط محادثاتك بحيث تظل دائمًا في مكان يسهل الوصول إليه.





وبشكل افتراضي عند استخدام إصدار سطح المكتب من واتساب المسمى " WhatsApp Web "، يمكنك تثبيت ما يصل إلى 3 محادثات فقط أعلى قائمة الدردشات الرئيسية بالتطبيق، وتستطيع القيام بهذه الخطوة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.









ولحسن الحظ، يمكنك التحايل على هذا القيد الذي تفرضه عليك شركة فيسبوك المالكة للخدمة باستخدام حيلة صغيرة تساعدك على تغيير إعدادات متصفحك أثناء استخدام واتساب ويب، والذي سيسمح لك بتثبيت عدد لا يحصى من المحادثات على النظام الأساسي لواتساب على سطح المكتب، بحسب ما أوضح موقع "somagnews".





كيفية تثبيت دردشات واتساب ويب WhatsApp Web





تساعدك إضافة متصفح جوجل كروم على تثبيت الدردشات على واتساب ويب WhatsApp Web، بطريقة غير رسمي، أي أنها ليست أحدى الميزات التي يدعمها التطبيق، وتذكر أ، تلك المحادثات الثابتة ستظل فقط ضمن إصدار سطح المكتب أي عند استخدام تطبيق الهاتف المحمول ستري فقط المحادثات الثلاثة المثبتة ضمن الحد الأدني المسموح به من شركة فيسبوك.





1. افتح متجر ملحقات جوجل كروم ستور.





2. قم بالبحث عن ملحق الخاص بواتساب والمسمى WA Web Plus.





3. من الصفحة الجديدة انقر فوق زر استخدم في كروم "Use in Chrome"، ستظهر لك رسالة أخرى انقر على "إضافة امتداد Add extension".





4. قم بتثبيت ملحق يسمى WA Web Plus، على متجر متصفح جوجل كروم Chrome، على إصدار سطح المكتب.





5. من علامة تبويب جديدة بمتصفح كروم، افتح إصدار واتساب ويب WhatsApp Web.





6. قم بتسجيل دخولك بشكل طبيعي إلى حسابك على واتساب من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR code باستخدام كاميرا هاتفك.





7. بجوار شريط عنوان المتصفح، انقر فوق رمز ملحق WA Web Plus، من الصفحة الجديدة حدد المربع بجوار خيار "ثبيت محادثات غير محدودة الويب فقط Pin unlimited conversations".





8. انقر فوق خيار تحديد وابدأ في اختيار جهات الاتصال التي تريد تثبيتها في الصفحة الرئيسية لدرشات واتساب، في النهاية انقر حفظ Save.