4 طرق لحل مشكلات بطء الواتساب.. تعرف عليها

واتساب WhatsApp ، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شعبية، لدى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، منهم أكثر 200 مليون مستخدم في الهند فقط، ولكن عدد مستخدميه لا يجعله خاليا من المشكلات التي يواجهونها من وقت لآخر.





وبحسب ما ذكره موقع "somagnews"، تحتاج بعض المشكلات التي يواجهها مستخدمي "واتساب" إلى حلول بسيطة يستطيعون حلها بأنفسهم، لذا إذا كنت تواجه مشكلة في تطبيق التراسل الخاص بك سواء في إرسال واستقبال الرسائل أو كان التطبيق بطيئا، فإليك بعض النصائح الفعالة لمساعدتك على تسريع وإصلاح مشكلات واتساب













1. تحقق من اتصالك بالإنترنت:





إذا لم تتمكن من فتح تطبيق واتساب لأي سبب، فتحقق أولا من ما إذا كان اتصال الإنترنت يعمل بشكل جيد، لذا قم بتفعيل "وضع الطائرة AirPlane Mode"، بهاتفك لبضع دقائق ثم إيقاف تشغيله، بعد هذه الخطوة قم بإيقاف تشغيل اتصال الواي فاي Wi-Fi أو بيانات الجوال لفترة من الوقت، وقم بتشغيلها مرة أخرى وقم بمحاولة لإرسال أو استقبال الرسائل على واتساب لترى ما إذا تم حل المشكلة أم لا، فإذا لم تحل يمكنك القيام بـ "إعادة تشغيل" هاتفك.





2. امسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بـ واتساب:





إذا لاحظت تغير في طريقة عمل التطبيق الخاص بك أو تعاني من بطء في تشغيله مؤخرا، فيمكنك الذهاب إلى إعدادات settings"" هاتفك وامسح ذاكرة التخزين المؤقتة والبيانات الخاصة بـ "واتساب"، ولكن يجب أن تعلم أن هذه الخطوة من الممكن أن تؤدي إلى حذف بياناتك ومحادثاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك، لذا يجب عليك أولا عمل نسخة احتياطية من بيانات واتساب ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:





- افتح تطبيق واتساب ثم انقر على خيار الإعدادات Settings -من الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة- ثم الدردشات Chats، ثم النسخ الاحتياطي Backup.





وبعد الانتهاء من عمل نسخة احتياطية من بيانات واتساب على حساب جوجل الخاص بهاتفك، اذهب إلى إعدادات الهاتف Phone Settings > ثم إعدادات التطبيق App Settings > ثم التطبيقات المثبتة Installed Apps > ثم واتساب WhatsApp > ثم مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات Clear Cache Data.





3. حافظ على تحديث التطبيق:

أحد أهم الأسباب لحدوث مشاكل أو وجود أخطاء بتطبيق "واتساب"، هو عدم الحصول على التحديثات الدورية للتطبيق، لذا من الضروري أن واتساب محدثا، لأن كل تحديث يجلب بعض التحسينات الجديدة وإصلاحات الأخطاء،لذلك يمكنك تحديث تطبيق واتساب يدويا إذا كنت قد أوقفت التحديث التلقائي للتطبيقات من متجر جوجل بلاي:





ولتحديث التطبيق اذهب إلى متجر جوجل Google Play> ثم الإعدادات Settings > ثم اضغط على خيارتحديث التطبيقات تلقائيا Automatically update apps.





4. تأكد من إخلاء بعض مساحة الذاكرة:

في بعض الأحيان يواجه المستخدمون مشاكل في واتساب على الأجهزة ذات سعة التخزين غير الكافية وذاكرة الوصول العشوائي الصغيرة، مما يتسبب في بطء التطبيق ويرجع السبب في ذلك هو أن التطبيق يحتاج إلى مساحة كبيرة من ذاكرة الوصول العشوائي رام وذاكرة التخزين الداخلية الخاصة بهاتفك ليعمل بشكل صحيح، لذا يمكنك إغلاق بعض التطبيقات التي لا تستخدمها في الوقت الحالي لتحرير بعضا من مساحة الذاكرة حتى يتمكن واتساب من تعزيز أدائه.