الهند تحظر استيراد أحدث هواتف آبل iPhone 12.. تفاصيل

أصبحت شركتي آبل Apple، وشاومي Xiaomi ، أحدث ضحايا التوترات الأخيرة بين الهند والصين، وفقا لوكالة "رويترز"، فإن مكتب المعايير الهندية (BIS)، يعيق استيراد الهواتف الذكية منذ أغسطس الماضي.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن دولة الهند تفرض رقابة صارمة على بعض السلع الإلكترونية المستوردة من الصين، لتضم بعض الهواتف الذكية إلى قائمة حظر جديدة ولكن هذه المرة للمنتجات التي تم تصنيعها في الصين.









وتشمل قائمة المنتجات المحظورة أحدث أجهزة شركة آبل سلسلة هواتف آيفون 12 " iPhone 12"، بالإضافة إلى الأجهزة القابلة للارتداء من شركتي أوبو Oppo ، وشاومي Xiaomi.





وعادة ما يعالج الطلبات المقدمة مكتب المعايير الهندية (BIS )، في غضون 15 يوما، ولكن بعضها استغرق حتى الآن ما يصل إلى شهرين، أو أكثر لإكمالها، وحصلت وكالة مراقبة الجودة الهندية على 1,080 طلبا قيد الانتظار حتي يوم الأربعاء الماضي، لبعض المنتجات من بينها أجهزة حاسب محمولة، وأجهزة حاسبات لوحية والأجهزة الأخرى.





ووفقا لوكالة "رويترز"، فأن بعض التراخيص المقدمة الخاصة بأجهزة التلفاز قيد الانتظار بمكتب المعايير الهندية (BIS )، منذ شهر يوليو الماضي، وتهدف خطوة تأخير الموافقات إلى إعاقة شركتي سامسونج Samsung ، وشاومي Xiaomi.





ويأتي هذا الإجراء في ظل تداعيات تدهور العلاقات مع الصين بعد اشتباك حدودي في جبال الهيمالايا في شهر يونيو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا، ومنذئذ، بدأت حكومة الهندية في محاربة الصين في الفضاء الألكتروني عن طريق حظر المئات من تطبيقات الهاتف المحمول على المتاجر الألكترونية داخل حدود الدولة، إلى جانب تشديد القواعد الخاصة بالاستثمارات الواردة من الصين.





وقد حظرت الدولة الآسيوية التطبيقات الصينية، بموجب المادة 69A من قانون تكنولوجيا المعلومات ويتم تمييزها على أنها تمس سيادة الهند وأمنها وسلامته، وترفع الإضافات الجديدة العدد الإجمالي للتطبيقات الصينية المحظورة في الهند إلى 267.





وتشمل قائمة التطبيقات الصينية التي تمت إضافاتها لقائمة الحظر الهندية منذ شهر يونيو الماضي، تطبيقات شهيرة من عمالقة التقنية الصينيين، من أبرزها تطبيق تيك توك TikTok، التابع لشركة Bytedance، والذي يعتبر الهند أكبر سوق دولى له، ولعبة ببجي موبايل PUBG Mobile، وعلي بابا، بالإضافة إلى 43 تطبيقا إضافيا تم حظرهم يوم الثلاثاء الماضي.