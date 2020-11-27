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تكنولوجيا

شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:00 م
شاومي تعلن عن Redmi
شاومي تعلن عن Redmi Note 9..تعرف على السعر و المواصفات
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كريم جمال
دشنت اليوم شركة شاومي الصينية رسميًا إطلاق سلسلة الحديثة من هواتفها الذكية Redmi Note 9 فى الصين اليوم، من خلال النسخة العادية و الـ 5G و الـ Pro منها، ,ومن المفترض أن تظهر السلسلة كاملة فى السوق الصينية مع حلول 1 ديسمبر المقبل.

وفقاُ لموقع جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Redmi Note 9 بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 3.

ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662 chipset، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.

ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 بكاميرا أساسية  ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.

يحتوي Redmi Note 9 Pro على بطارية ضخمة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن USB-C.

من ناحية السعر يبدأ من نسخة 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت بما يعادل 2400 جنيه، و نسخة 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت بما يعادل 2600 جنيه، ونسخة 128 جيجا مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت بما يعادل 3100 جنيه.
شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور
شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور
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