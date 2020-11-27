شاومي تعلن رسميًا عن Redmi Note 9..تعرف على المواصفات و السعر..صور

دشنت اليوم شركة شاومي الصينية رسميًا إطلاق سلسلة الحديثة من هواتفها الذكية Redmi Note 9 فى الصين اليوم، من خلال النسخة العادية و الـ 5G و الـ Pro منها، ,ومن المفترض أن تظهر السلسلة كاملة فى السوق الصينية مع حلول 1 ديسمبر المقبل.





وفقاُ لموقع جي إس إم آرينا التقني، جاء هاتف Redmi Note 9 بشاشة قياس 6.53 بدقة عرض Full HD Plus، من نوع LCD مع طبقة حماية ضد الخدوش و الكسر من نوع Gorilla Glass 3.







ومن ناحية الأداء جاء Redmi Note 9 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 662 chipset، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزن داخلية سعة 128 جيجابايت، كما جاءت الذاكرة من نوع UFS 2.2 التى توفر أقصي سرعة فى نقل البيانات.





ولمحبي التصوير جاء Redmi Note 9 بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 8 ميجابيكسل لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، فلاش قوي من نوع LED.





يحتوي Redmi Note 9 Pro على بطارية ضخمة سعة 6000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط من خلال منفذ شحن USB-C.



