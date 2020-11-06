بتقنية 5G وكاميرا 108 ميجابيكسل| الكشف عن مواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 9

خلال النصف الأول من العام الجاري، أطلقت شركة شاومي عددا من هواتف Redmi Note 9، ولكن منذ ذلك الحين ولم تقدم عملاقة تصنيع الهواتف الصينية أي إصدارات جديدة حتي الآن.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل شاومي على تطوير تحت اسم هاتفين جديدين من سلسلة ريدمي نوت 9 في الفلبين، Redmi Note 9 5G High Edition و Redmi Note 9 5G Standard Edition، سيكون أحدهما أصغر حجما وبمواصفات متوسطة، ولكن الآخر سيجلب كاميرا قوية ومعالج جديد وتقنية سحن سريع.









ومن المتوقع أن يأتي الإصدار Redmi Note 9 5G، بشاشة بقياس 6.53 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 13 ميجابيكسل.





وبالنسبة للكاميرا الخلفية، سيأتي هاتف Redmi Note 9 5G، بإعداد كاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على بطارية بقوة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.





ومن المحتمل أن يأتي الإصدار الثاني بمواصفات أقوى، بحسب التسريبات سيحتوي على شاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1080 بكسل، من نوع LCD أيضًا، ولكن بمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز.





وسيقدم هاتف شاومي الجديد، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، لكن مع إعداد كاميرا خلفية أكبر من الإصدار الأول، حيث سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر HM2 من سامسونج.





ويشار إلى أن الإصدار المتميز Pro ، سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 750G، مع شحن سريع بقدرة 33 واط، مع بطارية تبلغ 4820 مللى أمبير في الساعة.