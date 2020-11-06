AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بتقنية 5G وكاميرا 108 ميجابيكسل| الكشف عن مواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 9

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 08:03 م
هواتف شاومي ريدمي
هواتف شاومي ريدمي نوت 9
Advertisements
شيماء عبد المنعم
خلال النصف الأول من العام الجاري، أطلقت شركة شاومي عددا من هواتف Redmi Note 9، ولكن منذ ذلك الحين ولم تقدم عملاقة تصنيع الهواتف الصينية أي إصدارات جديدة حتي الآن.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعمل شاومي على تطوير تحت اسم  هاتفين جديدين من سلسلة ريدمي نوت 9 في الفلبين، Redmi Note 9 5G High Edition و Redmi Note 9 5G Standard Edition، سيكون أحدهما أصغر حجما وبمواصفات متوسطة، ولكن الآخر سيجلب كاميرا قوية ومعالج جديد وتقنية سحن سريع.


ومن المتوقع أن يأتي الإصدار Redmi Note 9 5G، بشاشة بقياس 6.53 بوصة وبدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية والتي ستأتي بدقة 13 ميجابيكسل.

وبالنسبة للكاميرا الخلفية، سيأتي هاتف Redmi Note 9 5G، بإعداد كاميرا ثلاثية مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف سيحتوي على بطارية بقوة 5.000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط.

ومن المحتمل أن يأتي الإصدار الثاني بمواصفات أقوى، بحسب التسريبات سيحتوي على شاشة بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1080 بكسل، من نوع LCD أيضًا، ولكن بمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز.

وسيقدم هاتف شاومي الجديد، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، لكن مع إعداد كاميرا خلفية أكبر من الإصدار الأول، حيث سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر HM2 من سامسونج.

ويشار إلى أن الإصدار المتميز Pro ، سيعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع  Snapdragon 750G، مع شحن سريع بقدرة 33 واط، مع بطارية تبلغ 4820 مللى أمبير في الساعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل هواتف في الكاميرا من شاومى في 2020

قريبا.. تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy S20 Fan Edition.. صور

يحاكي POCO X3.. شاومي تعتزم إطلاق هاتف Redmi Note 10 بتقنية 5G

بأقل من 2000 جنيه.. شاومي تطلق أرخص هواتفها.. السعر والمواصفات

للفئة المتوسطة وبأسعار رخيصة.. أفضل هواتف من شاومي

أفضل هواتف متوسطة من شاومي.. مقارنة بين Redmi 9 Prime و Redmi K30 Ultra

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. وليد سليمان يدعم أحمد فتحي برسالة قوية.. ومحمد إمام يحيي ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها

مفيش أي لاعب حقق إنجازه.. الـ كاف يشيد بـ أشرف بن شرقي

المصري يكشف حقيقة ضم لاعبين من النادي الأهلي

المصري: لا يوجد شرط جزائي في عقد نجم الزمالك

كلام نهائي | الإسماعيلي يكشف حقيقة التعاقد مع صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل قراقيش بالجبنة.. خطوة بخطوة

بعد ساعات من تشخيص إصابتها.. عائلة تفقد طفلتها ذات الـ5 أعوام بسبب كورونا

لمرضى السكري.. 4 أطعمة محظورة لا يجب تناولها