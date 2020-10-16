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تكنولوجيا

يحاكي تصميم Mi 10T.. تسريب مواصفات هاتف شاومي Redmi K30S

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 11:03 م
هاتف شاومي
هاتف شاومي
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة الاتصالات China Mobile، عن طريق الخطأ أمس، عن خطة شركة شاومي Xiaomi، لإعادة إطلاق هاتفها الرائد Mi 10T، كهاتف ذكي Redmi K30S، حيث ظهر اليوم نفس الجهاز على قوائم هيئة الاتصالات الصينية TENAA، بمواصفاته الكاملة وصور من جميع الزوايا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد الهاتف الذكي الذي يحمل رقم الطراز M2007J3SC ، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، مما يعني أنه قد يتم إعادة تسمية الإصدارا المتميز  Mi 10T Pro، تحت اسم Redmi K30S Pro والذي سيأتي بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.


وتشير قائمة المواصفات إلى أن هاتف Redmi K30S، سيحتوي على ثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي رام هي 6 و 8 و 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات مختلفة لذاكرة التخزين الداخلية هي 128 و 256 و 512 جيجابايت.

وسيحتوي أيضًا هاتف Redmi K30S، على بطارية بقوة 4900 مللى أمبير في الساعة كحد أدني، و5.000 مللى أمبير كنموذجي، والذي من المقرر أن ينطلق رسميا لاحقًا خلال الشهر الجاري.

يشار إلى أن شاومي، أطلقت مؤخرا سلسلة هواتفها الرائدة Mi 10T، في بعض الأسواق ولكنها لا تتوفر في السوق الصيني لذا تعتزم الشركة الصينية إطلاقها بعلامة تجارية مختلفة.
Xiaomi Redmi K30S on TENAAXiaomi Redmi K30S on TENAAXiaomi Redmi K30S on TENAAXiaomi Redmi K30S on TENAA
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