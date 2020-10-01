مواصفات خارقة وسعر مرتفع.. شاومي تكشف عن Mi 10T و Mi 10T Pro بمعدل تحديث 144 هرتز.. صور

كشفت شركة شاومي ، عن هاتفيها الأحدث ضمن سلسلة T، وهما Mi 10T، وMi 10T Pro، اللذان يأتيان بمواصفات متقدمة، ومعدل تحديث عال للشاشة بتردد 144 هرتزا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد الهاتفان أول هواتف من شاومي مع شاشات بمعدل تحديث 144 هرتز، وتتمتع الشاشات المسطحة من نوع LCD، بمعدل تحديث متكيف ويمكن أن تصل إلى 30 هرتز لتناسب المحتوى، حيث يوجد أوضاع وسيطة مثل 48 هرتز للأفلام و60 هرتز للفيديو العادي وبينما 90 و120 هرتز لألعاب الفيديو الحديثة.









ويأتي هاتفي شاومي Mi 10T، و Mi 10T Pro ، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، تدعم معدل تحديث عالٍ قدره 144 هرتز إلى جانب دعم تقنية HDR10، وهي محمية بطبقة Gorilla Glass 5، إلى جانب قارئ بصمة الأصبع في زر جانبي بالهاتف.





ويعمل هاتفي Mi 10T وMi 10T Pro، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865، يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، وكما يعمل الهاتفان بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل Android 10.





ويحتوي هاتفا Mi 10T وMi 10T Pro، على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 33 وات، يتم شحنها من خلال منفذ من نوع USB-C.





ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Mi 10T Pro، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.68، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة.





وبينما يقدم هاتف Mi 10T. كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ويتشارك في مواصفات الكاميرا مع هاتف الـ Pro، ويمكن للهاتفين تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل في كلا الهاتفين مع فتحة عدسة f/2.2.





وسيتوفر هاتفا شاومي Mi 10T وMi 10T Pro في الأسواق العالمية باللونين الأسود، والفضي للإصدار الأول، مقابل سعر 499 يورو لخيار 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر حوالي 549 يورو لخيار 8 جيجابايت +128 جيجابايت، وأما هاتف Mi 10T Pro فسوف يتوفر بثلاثة ألوان، هي الأسود، والفضي، والأزرق، مقابل سعر 599 يورو لخيار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 649 يورو لخيار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.