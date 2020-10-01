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تكنولوجيا

شاومي تطلق هاتف Mi 10T Lite.. بكاميرا رباعية وسعر متوسط.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
هاتف Xiaomi Mi 10T
هاتف Xiaomi Mi 10T Lite
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شيماء عبد المنعم
أعلنت اليوم شركة شاومي Xiaomi، عن أرخص هواتف سلسلة T ، والذي يأتي بأفضل الميزات بالرغم من ثمنه الرخيص، وإلى جانبه أطلقت الشركة الصينية هاتفين ضمن نفس التشكيلة تحت اسم Mi 10T و 10T Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Mi 10T Lite، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث قابل للتكييف بحد أقصى 120 هرتز، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.


وتتميز الشاشة المعتمدة من HDR10، بدقة 1080 بكسل، وتعد بتغطية ألوان NTSC بنسبة 84٪ و 450 شمعة سطوع، ويأتي الهاتف مزودا  بمكبرات صوت مزدوجة وشهادة صوت عالي الدقة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصبع على الإطار الجانبي للجهاز.
The Xiaomi Mi 10T Lite is the first Snapdragon 750G phone, has 120 Hz display and 64 MP camera

ويقدم هاتف Mi 10T Lite، كاميرا خلفية رباعية في إعداد دائري الشكل، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.
Xiaomi Mi 10T Lite color options

ويعد Mi 10T Lite، أول هاتف من شاومي يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Snapdragon 750G الجديد، يتميز بتقنية 8 نانومتر كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، ويحتوي إصدار Lite ، على بطارية بقوة 4820 مللى أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

وسيتوفر هاتف Xiaomi Mi 10T Lite، في إصدارين الأول بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 +64 للذاكرة التخزينية بسعر 280 يورو (أي ما يعادل 5,156 جنيها مصريا)، والإصدار الثاني بسعة 6 +128 جيجابايت مقابل 330 يورو (أي ما يعادل 6.077 جنيها مصريا).
Xiaomi Mi 10T Lite is the first Snapdragon 750G phone, has a 120Hz display too
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