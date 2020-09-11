نفد في دقائق.. شاومي تبيع 10 آلاف وحدة من هذا الهاتف فور إطلاقه

أعلنت شركة بوكو Poco، العلامة التجارية لشركة شاومي ، عن هاتفها الذكي الأحدث X3 NFC يوم الإثنين الماضي، وبعد يوم واحد فقط من إطلاقه نفذت جميع الوحدات الخاصة به بسرعة كبيرة، حيث تم طرحه للبيع بسعر قوي نظرا لمجموعة شرائح التي يعمل بها من نوع Snapdragon 732G.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، باعت شركة بوكو أكثر من 10 آلاف وحدة من هاتف Poco X3 في غصون 30 دقيقة، ويرجع ذلك إلى تصميمه الفريد مع البطارية الكبيرة التي تدعم تقنية الشحن السريع.









وقد تم بيع جميع وحدات هاتف Poco X3، عبر متجر الشركة الرسمي على موفع AliExpress ، والذي حقق وحده هذا الرقم المذهل.





وقد تم إطلاق الهاتف بسعر 229 يورو مقابل الإصدار الذي يأتي بسعة تخزين 64 جيجابايت، و بسعر 269 يورو لنسخة 128 جيجابايت، ويمكن العثور على الهاتف أيضًا في متجر Xiaomi الخاص، ومواقع Amazon الإقليمية المختارة ، و Banggood ، و Gearbest ، والمنصة الهولندية Belsimpel ، والمنصة الإلكترونية الرائدة في جنوب شرق آسيا Shopee.





وعن مواصفات الهاتف، يعمل بمعالج Snapdragon 732G، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة ٦ جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد ١٠، إلى جانب كاميرا رئيسية دقة 64 ميجابيكسل.