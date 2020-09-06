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تكنولوجيا

أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. مقطع فيديو يستعرض تحفة شاومي القادمة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
هاتف Mi 10 Ultra
هاتف Mi 10 Ultra
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شيماء عبد المنعم
تخطط شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق هاتف ذكي يجلب تصميم جديد لكاميرا أمامية أسفل الشاشة قريبا، ووفقا لأحدث التسريبات فمن المتوقع إطلاق الهاتف بهذا التصميم في وقت ما بين شهري أكتوبر ونوفمبر.


ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، استعرض مقطع فيديو نشر على موقع التدوينات المصغرة تويتر، هاتف شاومي المرتقب والذي يعد أول إصدار من الشركة الصينية بكاميرا أمامية للتصوير السيلفي مخفية أسفل الشاشة.




ويظهر مقطع الفيديو المسرب التصميم الخلفي للهاتف المرتقب، والذي يتطابق مع تصميم هاتف Mi 10 Ultra، لذا من المتوقع أن تقدم شاومي على إصدار جديد من نسخة Ultra، بتصميم كاميرا أمامية أسفل الشاشة.


ولم يوضح مقطع الفيديو المسرب أداء الكاميرا الأمامية في هاتف شاومي الجديد، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى إخفاء هوية الشخص الذي يصور الفيديو لا يريد الكشف عن هويته، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن الهاتف الذي يظهر في مقطع الفيديو هو نموذجا أوليا لم يتم الانتهاء من تطويره بشكل كامل.


جدير بالذكر أن شركة شاومي كشفت في منتصف شهر أغسطس المنصرم، عن أحدث هاتف ذكي لها والذى يحمل اسم  Mi 10 Ultra، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لدخولها مجال صناعة الهواتف الذكية.


ويأتي هاتف Mi 10 Ultra، ضمن فئة الهواتف الرائدة Flagship عالية المواصفات، مع شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، وبدقة  FHD+، مع نوتش أمامى على هيئة ثقب أعلى الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، و قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

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