أول هاتف بكاميرا تحت الشاشة.. مقطع فيديو يستعرض تحفة شاومي القادمة

ولم يوضح مقطع الفيديو المسرب أداء الكاميرا الأمامية في هاتف شاومي الجديد، حيث أشارت بعض التسريبات إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى إخفاء هوية الشخص الذي يصور الفيديو لا يريد الكشف عن هويته، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن الهاتف الذي يظهر في مقطع الفيديو هو نموذجا أوليا لم يتم الانتهاء من تطويره بشكل كامل.

جدير بالذكر أن شركة شاومي كشفت في منتصف شهر أغسطس المنصرم، عن أحدث هاتف ذكي لها والذى يحمل اسم Mi 10 Ultra، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لدخولها مجال صناعة الهواتف الذكية.

ويأتي هاتف Mi 10 Ultra، ضمن فئة الهواتف الرائدة Flagship عالية المواصفات، مع شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، وبدقة FHD+، مع نوتش أمامى على هيئة ثقب أعلى الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي، و قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.

Xiaomi Under display Camera Phone, Rear Panel is same like Mi 10 Ultra, so it can be launching till Oct-Nov

