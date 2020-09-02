شاومي تطلق Poco X3 في هذا التاريخ.. تفاصيل

أعلنت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن ميعاد طرح أحدث هواتفه الذكية Poco X3 في ٧ سبتمبر المقبل، بعدما كشفت عن ذلك من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتى Poco X3 بمعالج Snapdragon 732G القوي، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة ٦ جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد ١٠.





و سيصدر بكاميرا رئيسية دقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم كاميرا الهاتف صورا بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية جمع وحدات البيكسل في نقطة واحدة.



