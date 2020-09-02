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تكنولوجيا

شاومي تطلق Poco X3 في هذا التاريخ.. تفاصيل

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 07:10 ص
شاومي تطلق Poco X3
شاومي تطلق Poco X3 فى هذا التاريخ.. تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة شاومي الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن ميعاد طرح أحدث هواتفه الذكية Poco X3 في ٧ سبتمبر المقبل، بعدما كشفت عن ذلك من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيأتى Poco X3 بمعالج Snapdragon 732G القوي، مع ذاكرة وصول عشوائية رام سعة ٦ جيجابايت، وسيعمل بنظام تشغيل أندرويد ١٠.

و سيصدر بكاميرا رئيسية دقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم كاميرا الهاتف صورا بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية جمع وحدات البيكسل في نقطة واحدة.

وكشف شاومي أن Poco X3 سيدعم الشحن السريع بقدرة عالية، تمكنه من الشحن الكامل للبطارية فى 65 دقيقة فقط، أي أنه أسرع من هاتف سامسونج Galaxy A71 الذي يستغرق 80 دقيقة لشحن بطاريته كاملة.

ويحتوي هاتف Poco M2 Pro، من بوكو على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن 50% من الهاتف، فمن المتوقع أن يأتي هاتف Poco X3 بنفس مواصفات البطارية.

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