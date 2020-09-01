هاتف Poco X3 الأول من نوعه بمعالج Snapdragon 732G الجديد

أعلنت شركة كوالكوم الأمريكية للمعالجات Qualcomm، عن معالجها الجديد للهواتف المتوسطة Snapdragon 732G ، والذى سيتم استخدامه في هاتف Poco X3 حيث سيكون أول هاتف يستخدم المعالج الجديد.





وبحسب موقع GSMArena فإن سام جيانج، رئيس قسم المنتجات في شركة POCO Global التابعة لشركة شاومى الصينية، قال: " إننا متحمسون للغاية بشأن الهاتف القادم Poco X3 وتعاوننا مع شركة كوالكوم الذي سمح لنا بإصدار أول هاتف في السوق مع أحدث معالج وهو معالج Snapdragon 732G





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وأضاف جيانج أننا نعتقد أن المعالج الجديد سيضع معيارًا جديدًا في فئة الهواتف المتوسطة ، وسيعيد تحديد العلاقة تمامًا بين سعر الهاتف وقدراته.



وسيحقق معالج Snapdragon 732G تحسينًا بنسبة 15٪ في قسم وحدة معالجة الرسومات مقارنة بمعالج Snapdragon 730G ، بينما يتم تسجيل نواة Kryo 470 Prime الرئيسية لوحدة المعالجة المركزية عند 2.3 جيجاهرتز من 2.2 جيجاهرتز.



وكانت كشفت شركة POCO عن إطلاق هاتف Poco X3 قريبا، حيث سيصدر بكاميرا رئيسية دقة 64 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن تقدم كاميرا الهاتف صورا بدقة 16 ميجابيكسل مع تقنية جمع وحدات البيكسل في نقطة واحدة، كما أن الهاتف الجديد مشابه لهاتف F2 Pro.





وكشف إعلانا تشويقيا نشرته الشركة عن تقنية الشحن السريع في هاتف Poco X3، والتي من المتوقع أن تدعم بطارية الهاتف تقنية الشحن السريع وفقا لـ بوكو أن الهاتف سيشحن بشكل كامل خلال 65 دقيقة، أي أسرع من شحن هاتف سامسونج Galaxy A71 الذي يستغرق 80 دقيقة لشحن بطارية بقدرة 4500 أمبير في الساعة، بشاحن سريع 25 واط.















