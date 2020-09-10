بلا ثقوب للكاميرات.. شاومي تحصل على براءة اختراع لهاتف بتصميم كاميرا غريبة.. صور

Xiaomi ، على براءة اختراع حصلت شركة شاومي، على براءة اختراع لهاتف ذكي فريد من نوعه، حيث تعمل الشركة الصينية على هاتف جديد سيأتي بشاشة كاملة، بدون أي ثقوب للكاميرا الأمامية، والسر في ذلك يكمن في تقنية آلية كاميرا منبثقة جديدة، وفق ما ذكره موقع "gizchina".





وكشف موقع LetsGoDigital، المتخصص في مسح قواعد بيانات مكاتب براءات الاختراع، عن هاتف غريب أو مثير للاهتمام من تطوير شاومي ، بعد أن قدمت عملاقة تصنيع هواتف أندرويد براءة اختراع لمكتب الملكية الفكرية في الصين، وتحتوى رسوما توضيحية لهاتف خالي من الكاميرات الخلفية والأمامية.









وتشير براءة الاختراع، إلى شاومي تخطط لتقديم هاتف ذكي بشاشة كاملة، خالي من الثقوب الخاصة بإعدادات الكاميرات، والسر هو أن أربعة مستشعرات للكاميرا مخفية في الطرف العلوي، ومدمجة في وحدتين منزلقتين تضمان مستشعران في الأمام واثنان في الخلف.





ووفقا للموقع التقني، فأن هاتين الوحدتين المنبثقتين لا تمتدان بشكل مستقيم، بل تميلان بزاوية مع بعضهما البعض، ومع ذلك فإنه لا يوجد مساحة كافية لفلاش LED في الوحدات القابلة للسحب، لذلك تركت على ظهر الجهاز.





الجدير بالذكر أن شركة شاومي كشفت خلال الشهر الماضي، عن أحدث هواتف الذكية الرائدة وهي Xiaomi Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra، بالإضافة إلى تلفاز شفاف فريد من نوعه وعددًا من المنتجات الأخرى.