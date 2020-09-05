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تكنولوجيا

بضغطة زر.. فيفو تعمل على هاتف ذكي قادر على تغيير لونه.. فيديو

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
هاتف فيفو الجديد
هاتف فيفو الجديد
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شيماء عبد المنعم
تحاول شركات تصنيع الهواتف الذكية تقديم المزيد من الألوان غير التقليدية على ظهر الهاتف لإبراز أجهزتها، فبعض الشركات أطلقت هواتف بخلفيات مختلفة من بينها التدرجات اللونية، والجلود النباتية،والخلفية الشفافة، وهواتف مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تدعى شركة فيفو Vivo ، أنها تعمل على تطوير هاتف ذكي قادر على تغيير لونه، وتعتمد الشركة الصينية في تصنيع هاتفها الجديد على تقنية Electrochromism، وهو نوع من الزجاج قادر على تغيير لونه أو تعتيمه عند تطبيق الجهد عليه، والذي يستخدم في النوافذ الذكية للسيارات، والمباني.


ومن خلال مقطع فيديو قصير رصد على موقع  Weibo الصيني، ظهر فيه خلفية هاتف فيفو الجديد حيث أكدت الشركة أنها تستخدم نوع من الزجاج المتلون كهربائيا لتغيير لون ظهر الهاتف، وكشف المقطع الذي لا يتعدى مدته الـ 50 ثانية أنه يمكن تغيير لون الجهاز بضغطة زر.

وبشكل تقريبي، تستخدم فيفو في تقنيتها الجديدة صفيحتين من الأقطاب الكهربائية الشفافة، وفيلم كهربائي في المنتصف، إلى جانب موصل أيوني وفيلم تخزين أيوني، ومن الناحية العملية، فإنه عند تطبيق الجهد المنخفض، تغير الأيونات تناسقها، وتغير الضوء وينحني عندما يمر عبر فيلم EC، مما يخلق ألوانا مختلفة.

وكشف مقطع فيديو آخر تم تسريبه كيف يعمل هاتف فيفو الجديد في الحقيقة، في حين أظهر الفيديو الأصلي الكاميرات الخلفية، والتي تشير إلى أن هذا الهاتف الذكي هو vivo S7 5G المستخدم كوحدة تجريبية.

وأوضحت فيفو في منشورها أن التقنية صممت مع مراعاة انخفاض استهلاك الطاقة، لذا لن تستنزف البطارية أو تسخن الهاتف عند تفعيلها.
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