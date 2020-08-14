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تكنولوجيا

بـ 4 كاميرات.. فيفو تكشف رسميا عن هاتف vivo S1 Prime.. سعر ومواصفات

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:03 م
فيفو تكشف رسميا عن
فيفو تكشف رسميا عن هاتف vivo S1 Prime
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ندى على
قامت شركة vivo فيفو الصينية، بالكشف رسميا عن هاتفها vivo S1 Prime، وذلك بعد إطلاق هاتفها vivo Y51s منذ أسابيع قليلة لأول مرة بمعالج Exynos 880 5G من سامسونج والذى يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف vivo S1 Prime يأتى بشاشة قياس 6.38 بوصة، من نوع AMOLED ، وبدقة FullHD+ ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش  notch في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية. 


vivo S1 Prime goes official with Snapdragon 665 SoC and 48MP quad camera

وتأتى كاميرات  هاتف vivo S1 Prime ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية كاميرا بعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، أما الثالثة كاميرا بعدسة مكبرة بدقة 2 ميجا بيكسل، والرابعة كاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا للسيلفى بدقة 16 ميجا بيكسل. 

أما معالج هاتف vivo S1 Prime فمن نوع Snapdragon 665 SoC ، مع مساحة داخلية 128 جيجا بايت، و ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 9 Pie. 

ويتميز هاتف vivo S1 Prime ببطارية سعة 4.500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 18 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C، ويأتى الهاتف بدرجات الأسود والأزرق. 

ويبلغ سعر هاتف vivo S1 Prime 285  دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4540  جنيه مصرى. 

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