صورة مسربة تكشف تصميم هاتف فيفو iQOO 5

تعتزم شركة تصنيع الهواتف الذكية فيفو Vivo ، لإطلاق أحدث هواتفها والذي يطلق عليه اسم iQOO 5، في لاحق من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تقدم هذه السلسة الجديدة مواصفات وأداء أعلى.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، سيأتي هاتف العلامة التجارية iQOO الجديد، مع اثنين من الميزات الجديدة، بما في ذلك، ميزة تدعم تقنية الشحن السريع الجديدة من شركة فيفو بقدرة 120 واط، والتي يمكن أن تشحن بطارية 4000 مللى أمبير في الساعة، خلال 15 دقيقة فقط.









وقد نشر حساب المسرب التقني الشهير @DigitalChatStation، على موقع ويبو الصيني، أول الصور التي تكشف تصميم هاتف فيفو القادم iQOO 5، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الذكي الجديد سيأتي بشاشة منحنية في الحواف، مع ثقب للكاميرا أمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.





ووفقا للصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف iQOO 5، سيقدم جودة عرض للشاشة +FHD، من إنتاج شركة سامسونج، إلى جانب معدل تحديث بتردد 120 هرتز في الثانية.





وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن تعمل سلسلة هواتف iQOO 5، بمعالج من نوع Snapdragon 865، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من UFS 3.1.





ومن المقرر أن تعلن شركة فيفو الصينية عن سلسلة هواتف iQOO 5 في حدثها القادم، الذي سيقام في 17 من أغسطس الجاري.