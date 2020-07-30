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تكنولوجيا

بتقنية شحن سريع جديدة.. فيفو تستعد لإطلاق هاتف ضمن الفئة المتوسطة

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:01 م
هاتف العلامة التجاريةiQOO
هاتف العلامة التجاريةiQOO
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شيماء عبد المنعم
أصدرت العلامة التجارية iQOO، العديد من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة خلال الفترة الأخيرة، ولك يبدو أنها على وشك إطلاق إصدارا جديدا قريبا.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم اعتماد هاتف ذكي جديد لعلامة iQOO، يحمل رقم الموديل V2024A، والذي يشاع أنه سينطلق هذا الإصدار إلى الأسواق تحت اسم iQOO 3 Pro.


وقد تم رصد الجهاز على قاعدة بيانات Geekbench، حيث كشفت بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف iQOO 3 Pro  الجديد، سيعمل الهاتف عند الإطلاق بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 865.
vivo iQOO 3 Pro surfaces once again, will have 55W fast charging

واعتمد هاتف iQOO 3 Pro، مؤخرًا في 3C، الذي سينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط، لذا من المتوقع أن تكشف vivo عن هذا الإصدار خلال شهر أغسطس القادم.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية iQOO، كشفت عن هاتفها الأحدث iQOO U1، خلال شهر يوليو الجاري، والذي يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 720G، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية.

وقد تم تصميم هاتف iQOO U1، الذي يأتي بسعر 170 دولار، بشاشة بقياس 6.53 بوصة، من نوع LCD،  بدقة 2340 × 1080 بكسل، مع بطارية بقوة 4500 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن عبر منفذ microUSB، مع تقنية الشحن السريع بقدرة  18 واط.
iQOO U1 goes official: Snapdragon 720G SoC, 48MP triple camera, and 4,500 mAh battery
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