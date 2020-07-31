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تكنولوجيا

شاهد.. صورة مسربة تكشف عن أنحف هاتف 5G من فيفو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 05:00 ص
هاتف vivo S7
هاتف vivo S7
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شيماء عبد المنعم
تعتزم شركة فيفو vivo، قريبا الإعلان عن أحدث هواتفها الذكية بتقنية سيكات الجيل الخامس 5G، والذي سينطلق تحت اسم vivo S7 5G، والذي يقال أنه أنحف هاتف 5G .

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ظهر هاتف فيفو vivo S7 5G، أمس، في قوائم متجر التزئة الصيني JD.com، إلى جانب صورة رسمية ثلاثية الأبعد تكشف بعض مواصفاته.


وعلى الرغم أن الصورة المسربة لم تظهر الجانب الأمامي لهاتف vivo S7 5G المرتقب، ولكن وفقا لبعض التسريبات السابقة، سيأتي هاتف فيفو الجديد بكاميرا أمامية مزدوجة مخفية في الشاشة.

وحسبما ورد في التسريبات السابقة، سيأتي هاتف vivo S7 ، بشاشة من نوع أوليد OLED، ومن المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر لبصمة الأصبع أسفل الشاشة.

وتظهر الصورة المسربة الجه الخلفية من هاتف vivo S7 ، والذي سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، تأتي في وحدة مستطيلة الشكل، ومن المتوقع أن تعلن شركة فيفو عن الهاتف خلال شهر أغسطس القادم.
Take a look at the beautiful vivo S7 in its official render
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