بعد طرحه في مصر.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Vivo Y50.. فيديو

أعلنت شركة Vivo فيفو الصينية عن طرح هاتف الفئة المتوسطة Vivo Y50 في مصر، بعدما قامت بطرحه للبيع رسميا في الهند، ثانى أكبر سوق للهواتف في العالم، في 10 يونيو الماضى.





وكانت الشركة كشفت عن بدء الحجز المسبق للهاتف في مصر منذ عدة أيام على عدد من المتاجر التابعة لها لحجزه وشراؤه ، ويأتى هاتف Vivo Y50 بشاشة قياس 6.53 بوصة، وبدقة +Full HD، وثقب أعلى الزاوية اليسري للشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية.









ويعمل هاتف Vivo Y50 بمعالج من نوع Snapdragon 665 SoC، وواجهة مستخدم Funtouch الخاصة بفيفو مع نظام تشغيل Android 10، وذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، ويدعم تقنية شبكات الجيل الرابع فقط.





ويمتلك هاتف Vivo Y50 بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير وبشاحن من نوع Type-C، لا يدعم الشحن السريع، وبلونين الأبيض اللؤلؤي والأزرق الداكن، ومستشعر بصمة تقليدي فى الخلف.





ويحتوى هاتف Vivo Y50 على كاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للاتساع wide-angle، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للبورترية portrait ، والرابعة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.





ويبلغ سعر هاتف Vivo Y50 حوالى 4299 جنيه مصرى، بنسخته للمساحة الداخلية 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام.



