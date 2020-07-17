AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

فيفو تطلق النسخة العالمية من سلسلة هواتف Vivo X50.. صور

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:04 ص
سلسلة هواتف vivo
سلسلة هواتف vivo X50
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيفو، رسميا في مطلع شهر يونيو المنصرم، عن تشكيلة هواتف Vivo X50، ولكن فقط إصدار خاصا للأسواق الصينية، وبعد الإطلاق الخاص بالهند، تعلن الشركة الصينية عن طرح النسخة العالمية من سلسلة الهواتف الرائدة X50.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتوفر هاتفي فيفو Vivo X50 و vivo X50 Pro، أولا في  أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا وأوكرانيا وإندونيسيا.


مواصفات هاتف vivo X50 Pro:

يأتي هاتف X50 Pro، مع مستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، بتصميم جديد في الكاميرا لدعم ميزة التثبيت بكفاءة أكبر عند تسجيل الفيديو، بأداء يحاكي عصا التثبيت، إلى جانب نظام gimbal للتثبيت في الهاتف لدعم التدوير في نطاق أوسع، مع مضاد للاهتزازات مما يجعل نظام gimbal أفضل وأكثر كفاءة في تسجيل الفيديو مقارنة بنظام OIS التقليدي.
vivo X50 Pro

ويشمل هاتف vivo X50 Pro، شاشة منحنية من نوع OLED، بدقة عرض 1080 × 2376 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويعمل هاتف فيفو الذكي بمعالج من نوع Snapdragon 765G، إلى جانب بطارية بقوة 4315 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق بسعر يعادل 600 دولار للنسخة المخصصة للأسواق الصينية، ولم تكشف الشركة عن سعر النسخة العالمية من الهاتف.
vivo X50 Pro

مواصفات هاتف vivo X50:

وعلى عكس الإصدار المتميز، يأتي هاتف vivo X50، بدون نظام gimbal للتثبيت، ولا يضم الهاتف كاميرا periscope، وكما يتميز بشاشة مسطحة، دون التصميم المنحني في جانبي شاشة مثل إصدار Pro، كما تأتي الكاميرا الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة.

ويتميز هاتف vivo X50، تصميم أنحف  بسماكة 7.49مللميتر، على عكس هواتف الجيل الخامس 5G الحالية في الأسواق، ويعمل بمعالج من Snapdragon 765G.
vivo X50

ويقدم هاتف vivo X50، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.56 بوصة، مع مستشعر رئيسي لكاميرا السليفي بدقة 32 ميجابيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، وأخرى telephoto بدقة 13 ميجابيكسل، كما يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في الأسواق الصينية بسعر يعادل 490 دولار، في ثلاثة ألوان هي الزهري والأسود و الأزرق.
vivo X50
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كاميرا رباعية خلفية.. إليك أفضل هواتف OPPO في 2020

شاومي تنافس سامسونج بقوة .. أفضل هواتف أندرويد الأكثر مبيعا في العالم

تنافس هونر.. فيفو تعلن رسميا عن هاتف Y70s 5G.. فيديو

ريلمي تعلن رسميا عن هاتفي Realme 6s و Realme X50.. صور ومواصفات

ببطارية 5260 مللى أمبير.. شاومي تصدر Xiaomi Mi 10 Lite فى مصر.. سعر ومواصفات.. فيديو

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف Motorola Edge Lite.. صور

ترشيحاتنا

لتشجيع المنتج المحلي.. مقترح برلماني بـ600 جنيه منحة إضافية على بطاقات التموين

الطيران التركي يشن غارات على مجمع النهر الصناعي بـ الشويرف الليبية

القصة الكاملة لـ الرجل الأخضر مقتحم مدينة الإنتاج الإعلامي.. أصاب ضابط وأمين شرطة بقطع في الأوتار.. وهتف: الله أكبر

صلاة عيد الأضحى 2020.. مواقيتها في محافظات ومدن الجمهورية

اتفاق جديد بين الزمالك و وادي دجلة قبل استئناف الدوري المصري

رئيس لجنة المسابقات: لا أنتمي لأي ناد في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد التين الشوكى المذهلة لتعزيز الصحة وعلاج الأمراض..تعرف عليها

أجمل نساء العائلات الملكية على مر العصور.. الأميرة ديانا تتصدر تليها الملكة رانيا

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز