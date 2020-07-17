فيفو تطلق النسخة العالمية من سلسلة هواتف Vivo X50.. صور

أعلنت شركة فيفو ، رسميا في مطلع شهر يونيو المنصرم، عن تشكيلة هواتف Vivo X50 ، ولكن فقط إصدار خاصا للأسواق الصينية، وبعد الإطلاق الخاص بالهند، تعلن الشركة الصينية عن طرح النسخة العالمية من سلسلة الهواتف الرائدة X50.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتوفر هاتفي فيفو Vivo X50 و vivo X50 Pro، أولا في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دول أخرى مثل روسيا وأوكرانيا وإندونيسيا.









مواصفات هاتف vivo X50 Pro:





يأتي هاتف X50 Pro، مع مستشعر Sony IMX598 رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، بتصميم جديد في الكاميرا لدعم ميزة التثبيت بكفاءة أكبر عند تسجيل الفيديو، بأداء يحاكي عصا التثبيت، إلى جانب نظام gimbal للتثبيت في الهاتف لدعم التدوير في نطاق أوسع، مع مضاد للاهتزازات مما يجعل نظام gimbal أفضل وأكثر كفاءة في تسجيل الفيديو مقارنة بنظام OIS التقليدي.





ويشمل هاتف vivo X50 Pro، شاشة منحنية من نوع OLED، بدقة عرض 1080 × 2376 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويعمل هاتف فيفو الذكي بمعالج من نوع Snapdragon 765G، إلى جانب بطارية بقوة 4315 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويتوفر الهاتف في لونين هما الأسود والأزرق بسعر يعادل 600 دولار للنسخة المخصصة للأسواق الصينية، ولم تكشف الشركة عن سعر النسخة العالمية من الهاتف.





مواصفات هاتف vivo X50:





وعلى عكس الإصدار المتميز، يأتي هاتف vivo X50، بدون نظام gimbal للتثبيت، ولا يضم الهاتف كاميرا periscope، وكما يتميز بشاشة مسطحة، دون التصميم المنحني في جانبي شاشة مثل إصدار Pro، كما تأتي الكاميرا الأمامية في ثقب الشاشة في الجانب الأيسر من الشاشة.





ويتميز هاتف vivo X50، تصميم أنحف بسماكة 7.49مللميتر، على عكس هواتف الجيل الخامس 5G الحالية في الأسواق، ويعمل بمعالج من Snapdragon 765G.





ويقدم هاتف vivo X50، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.56 بوصة، مع مستشعر رئيسي لكاميرا السليفي بدقة 32 ميجابيكسل، كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية، وأخرى telephoto بدقة 13 ميجابيكسل، كما يحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4200 ميللي أمبير في الساعة، ويتوفر الهاتف في الأسواق الصينية بسعر يعادل 490 دولار، في ثلاثة ألوان هي الزهري والأسود و الأزرق.