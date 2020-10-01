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تكنولوجيا

بسعر خرافي وبشبكة الـ 5G.. شاومي تطلق أول تلفاز بتقنية mini-LED

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
تلفاز شاومي الذكي
تلفاز شاومي الذكي
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أول تلفاز ذكي في العالم يعتمد تقنية mini-LED، مع مجموعة قياس ضخمة قدرها 82 بوصة، يمكن أن تجعلك لا تذهب إلى السينما مرة أخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شاومي إصداران من التلفاز، الأولى هي Xiaomi Mi TV Master بدقة 4K، والأخرى هي Extreme Edition بدقة 8K.


ويأتي إصدار Extreme Edition، بدقة 7680×4320 بكسل، وهي أكبر بأربعة أضعاف مقارنة بدقة 4K، وتدعم الشاشة تقنية HDR10، وتقنية Dolby Vision، وتقنية HLG، وهي تغطي ما نسبته 98% من مساحة الألوان DCI-P3. كما يمتاز التلفاز بدعم مستوى سطوع قدره 2,000 شمعة.

وتمتاز تقنية mini-LED بأنها حل تعتيم محلي متقدم مع 960 منطقة، وتمتلك كل منطقة مضاءة 16 مصباح LED، موصولة بوحدات تحكم مخصصة، يمكنها تنظيم سطوعها في 4096 خطوة.

ويمتاز تلفاز شاومي الجديد، بمعالج من نوع Novatek 72685 مع معالج الرسومات Mali-G51 MP4. وكما يمتاز بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويمكن لمحرك الذكاء الاصطناعي تشغيل 22 خوارزمية لجودة الصورة، بالإضافة إلى 8 مكبرات للصوت قابلة للسحب، منها مكبران للتردد المنخفض، ومكبران للتردد المتوسط، وتتوفر هذه النسخة في الصين بسعر يعادل 7,350 دولار أمريكي (أي ما يعادل115,815  جنيها مصريا).

ويأتي تلفاز Xiaomi Mi TV Master ، بقياس 82 بوصة بنفس المواصفات تقريبا، ولكن بدقة 4K فقط، ومعدل تحديث عال قدره 120 هرتز، مع 240 منطقة تعتيم محلية، و4069 مستوى من السطوع في تقنية mini-LED. وتدعم النسخة أيضًا مستوى سطوع قدره 1,000 شمعة.

ويعمل هذا الإصدار من شاومي، بمعالج من نوع MediaTek 9650 ومعالج الرسومات Mali-G52 MC1. وتتوفر بسعر يعادل 1,450 دولار أمريكي (أي ما يعادل 22847 جنيها مصريا).
بسعر خرافي وبشبكة الـ 5G.. شاومي تطلق أول تلفاز بتقنية mini-LED
بسعر خرافي وبشبكة الـ 5G.. شاومي تطلق أول تلفاز بتقنية mini-LED
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