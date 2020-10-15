بعد نجاحها.. شاومي تخطط لإطلاق هاتف جديد ضمن سلسلة Poco

خلال العام الجاري 2020، حققت سلسلة هواتف Poco من شاومي، نجاحا كبير حيث أطلقت الشركة الصينية ستة هواتف جديدة تحت اسم العلامة التجارية منذ شهر فبراير الماضي.





شاومي ، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلن مدير تسويق المنتجات والمتحدث الرسمي باسم شركة، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر Twitter ، عن خطة شركته لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Poco قبل نهاية العام الجاري.









وقد اعتمدت عملاقة التكنولوجيا الصينية هاتف Poco غير معلن عنه من قبل اللجنة الاقتصادية الأوروبية، ويحمل رقم الطراز M2010J19SC، والذي يشير أن الهاتف الجديد لن يكون إصدارا عالميا من أحد هواتف التشكيلة الحالية.





ويشبه رقم الطراز إلى حد كبير جهاز شاومي الذي لم يتم الإعلان عنه بعد Redmi Note 10، وتحاول الشركة الصينية تمييز هواتف العلامة التجارية Poco ، بعيد عن تشكيلة شاومي الأساسية ولكنها في نفس الوقت تستخدم نفس المصانع وسلاسل التوريد، لذا من المؤكد وجود بعض التشابه بين العلامتين التجاريتين.





ووفقا لأحد التسريبات، فأن هاتف Redmi Note 10، سيعمل بمعالج من نوع Snapdragon 750G، إلى جانب كاميرا بدقة 108 ميجابيكسل، يدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.