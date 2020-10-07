أرخص هاتف ذكي.. شاومي تكشف عن Poco C3 بـ 1600 جنيه.. صور

يبدو ان شركة شاومي الصينية تنوى السيطرة تمامًا على سوق الهواتف الذكية العالمية خاصة فى الأسواق منخفضة الأسعار، بعدما أعلنت عن طرحها قريبًا أرخص هاتف ذكي بمواصفات استثنائية، والذى يحمل إسم Poco C3، مقابل سعر منخفض للغاية بلغ 1600 جنيه فقط.





Poco C3 فى الأسواق يوم 16 أكتوبر الجاري، والذى سيصدر فى نسختي الأولى سعة 32 جيجابايت مقابل 102 دولار، بما يعادل 1600 جنيه، والثانية سعة 64 جيجابايت بسعر 122 دولارًا بما يعادل 1900 جنيه مصري. وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، سيتم طرح102 دولار، بما يعادل 1600 جنيه، والثانية سعة 64 جيجابايت بسعر 122 دولارًا بما يعادل 1900 جنيه مصري.





يأتى Poco C3 بشاشة قياس 6.53 بوصة، بجودة +HD، بالإضافة لكاميرا أمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، و الأساسية ثلاثية، بدقة 13 و 2 و 2 ميجابكسل، و مع فلاش LED قوي.





ويعمل هاتف Poco C3 بمعالج من نوع Helio G35، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 و 4 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 و 64 جيجابايت، قابل التوسعة بكارت ذاكرة خارجية.





ويحمل Poco C3 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، من خلال منفذ شحن microUSB، و يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 10، و يمكنك الحصول عليه بلونين هما الأخضر والأسود.



