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تكنولوجيا

شاومي تقلب الموازين .. كل الإمكانيات الخارقة في هاتف واحد تعرف على سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T Pro

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:04 م
سعر ومواصفات Xiaomi
سعر ومواصفات Xiaomi Mi 10T Pro
ندى على
لم تعد شركة شاومى الصينية، تفاجئ المستخدمين بالإمكانات الخارقة في هواتفها، فليس غريبا على الشركة التى أطلقت أول هاتف أندرويد بدقة كاميرا 108 ميجا بيكسل أن تنافس كبرى الشركات بهواتفها التى تم تصنيفها من أكبر مواقع لتقييم الهواتف، حيث حصل هاتفها الأخير
Mi 10 Ultra على أفضل كاميرا لهاتف أندرويد من قبل مؤشر  DXOMARK ، ثم يأتى هاتف  Xiaomi Mi 10T Pro  ليفاجئنا بإمكانات أفضل. 

وبحسب موقع CNET فإن هاتف  Xiaomi Mi 10T Pro يأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة ، مع معدل تحديث للشاشة 144 هرتز ، وهو أسرع معدل للشاشة يأتى في أى هاتف على الإطلاق، حيث أن أسرع موجود هو 120 هرتز، إلى جانب طبقة حماية من نوع محمية بطبقة Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبث في جانب الهاتف. 


أما كاميرات هاتف Xiaomi Mi 10T Pro ، فهى كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.68، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة. أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وهي مخصصة لتصوير الأجسام القريبة. 

ويعمل هاتف Xiaomi Mi 10T Pro بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 865، يدعمان شبكات الجيل الخامس  5G، مع نظام تشغيل Android 10 ، ويأتى الهاتف بنسختين للذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية هى : 128/8 ، 256 /8 . 

ويتميز هاتف  Xiaomi Mi 10T Pro ببطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة  30 واط ، مع منفذ شحن من نوع  USB-C . 

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi Mi 10T Pro حوالى 700 دولار أمريكى لأصغر نسخة أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى.  
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