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تكنولوجيا

شاومى تكشف مواصفات هاتفها القادم Poco C3 .. فيديو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
شاومى تكشف مواصفات
شاومى تكشف مواصفات هاتفها القادم Poco C3
ندى على
نشرت شركة شاومى الصينية فيديو على صفحتها الرسمية يعرض مواصفات هاتف  Poco C3 والذى تعتزم الشركة اطلاقه يوم 6 أكتوبرالمقبل، وذلك بعد إطلاق هاتف هاتف Poco X3 منذ أيام قليلة، والذى جاء ببطارية كبيرة سعة 600 مللى أمبير.
 
وبحسب موقع GSMArena فإن الفيديو الذى قامت شاومى بنشره هو أول فيديو لهاتف Poco C3 قبل إطلاقه بأيام، حيث  سيأتى بشاشة قياس 6.53 بوصة، بجودة +HD ، وكاميرا سيلفى 5 ميجا بيكسل. 


وسيحتوى هاتف Poco C3 على كاميرا خلفية ثلاثية، داخل وحدة على شكل دائري مع فلاش LED ، حيث ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بنفس الدقة بمستشعرى للعمق و التكبير. 

وسيعمل هاتف Poco C3 بمعالج من نوع Helio G35 SoC ، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، مع منفذ شحن microUSB ، ونظام تشغيل أندرويد 10 . 

ومن المتوقع ان يقدم هاتف Poco C3 أداءا قويا ، حيث أن شاومى أكدت أن الهاتف سيكون قادرا على تشغيل الألعاب الثقيلة، وسيكون الهاتف أيضا شبيها لإمكانات هاتف  Redmi 9C والذى صدر في شهر يونيو الماضى، والذى جاء بشاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية الاساسية  13 ميجابكسل أيضا. 

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