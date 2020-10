شاومى تكشف مواصفات هاتفها القادم Poco C3 .. فيديو

وسيعمل هاتف Poco C3 بمعالج من نوع Helio G35 SoC ، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، مع منفذ شحن microUSB ، ونظام تشغيل أندرويد 10 .

ومن المتوقع ان يقدم هاتف Poco C3 أداءا قويا ، حيث أن شاومى أكدت أن الهاتف سيكون قادرا على تشغيل الألعاب الثقيلة، وسيكون الهاتف أيضا شبيها لإمكانات هاتف Redmi 9C والذى صدر في شهر يونيو الماضى، والذى جاء بشاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة، وبطارية سعة 5000 مللى أمبير، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية الاساسية 13 ميجابكسل أيضا.

