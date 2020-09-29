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تكنولوجيا

شاومى تطلق تليفزيوناتها الذكية Mi TV Master كأول أجهزة بتقنية mini-LED فى العالم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:02 م
شاومى تطلق تليفزيوناتها
شاومى تطلق تليفزيوناتها الذكية Mi TV Master بتقنية mini-LED
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا مجموعة تليفزيوناتها الذكية ، Mi TV Master ، كأول تليفزيونات ذكية فى العالم بتقنية mini-LED ،  حيث أن أجهزة التليفزيون عبارة عن جهازين بشاشة 82 بوصة، وبجودتين 4K ، و 8K ، كما تأتى الأجهزة بنقاء شاشة  7,680x 4,320 ، بالإضافة إلى تقنية HDR10 ، مع دعم أكثر من 2000 لون . 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن جهاز التليفزيون Mi TV Master الذى يأتى بدقة 4K مع معالج MediaTek 965، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلبة 64 جيجا بايت، مع سوفت وير  MIUI for TV 3.0 . 


ويأتى تليفزيون Mi TV Master بمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز ، يدعم الأفلام ذات الجودة العالية، والألعاب الثقيلة، والتى تستطيع دعم حتى 2000 لون، التى توفرها تقنية mini-LED ، كما يأتى التليفزيون بفتحة للاتصال من نوع  USB 3.0 ، كما يوفر تقنية اتصال NFC .
 
ومن المقرر أن تأتى أجهزة التليفزيون الذكية Mi TV Master يوم 21 أكتوبر القادم، بسعر 1840 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 28960 ألف جنيه مصرى . 

وتستعد شركة شاومي الصينية أحدث هواتفها Mi 10T وMi 10T Pro التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات 5G، والتى من المتوقع أن يتم طرحها بالأسواق 30 سبتمبر الجاري، حيث ستصدر الهواتف  بمعدل تحديث للشاشة 144 هرتز، وهو أسرع معدل تحديث للشاشة  في أى هواتف موجودة في سوق الهواتف الذكية.  

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